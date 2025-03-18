Develigücü Şok Geri Dönüşle Kazandı

Develigücü, Hatay'da oynadığı Reyhanlıspor maçını kazandı. Kırmızı Siyahlılar, ilk yarısını 2-0 geride tamamladığı maçın ikinci yarısında bulduğu 3 golle galibiyete erişti.

Bölgesel Amatör Lig 4.Grup'ta bulunan Develigücü oldukça önemli bir galibiyete imza koydu. Ligin 23.hafta maçında deplasmanda Reyhanlıspor ile karşılaşan kırmızı siyahlılar, ilk yarısını 2-0 geride tamamladığı maçın ikinci yarısında bulduğu goller ile 3 puanı hanesine yazdırdı.

Hatay'da oynanan maçta Hasan Göksu, Enes Koçoğlu, İbrahim Şahinkaya, Onur Erdem, Buğra Aslan, Tolga Yıldız, Yakup Can Yazgan, Resul Ekrem Turhan, Mert Filiz, Mehmet Turan, Ali Güzel onbiri ile sahaya çıkan Develigücü, ev sahibi takımda Mustafa Aslan'ın 8 ve 33.dakikalarda attığı goller ile ilk yarıyı 2-0 geride tamamladı. İkinci yarıda oyuna ağırlığını koyan kırmızı siyahlılar, dakikalar 78'i gösterirken Mehmet Seçme ile ilk golü bulurken dakika 90+12'de Tolga Yıldız'ın golü ile eşitliği sağladı. Maçın 90+15. dakikasında bu kez Mehmet Turan topu ağlara gönderdi ve muhteşem bir geri dönüş yaptı.

Develigücü, kritik 90 dakikayı 3-2 galibiyetle noktalayarak play-off iddiasını sürdürdü. - KAYSERİ