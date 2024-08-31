Develigücü, yeni sezona şampiyonluk parolası ile giriyor

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Bölgesel Amatör Lig (BAL) 4. Grup takımlarından Develigücü, yeni sezona şampiyonluk parolası ile girmek istiyor. Başkan İbrahim Şimşek, anlaşılan futbolcular ile hafta içerisinde sözleşme yapacaklarını söyledi.

Bölgesel Amatör Lig 4. Grup'ta Kayseri'yi temsil edecek takımlardan birisi olan Develigücü, hedefini Türkiye 3. Ligi'ne yükselmek olarak belirledi. Başkan İbrahim Şimşek, güçlü bir kadro kurarak 4. Grup'ta ipi göğüsleyen ekip olmak istediklerini söyledi.

Başkan İbrahim Şimşek, "Bu sene sağlam adımlarla gitmek istiyoruz. Anlaştığımız oyuncular var. Önümüzdeki hafta imzalar atacağız. Develi halkına ili bir takım seyrettirmek istiyoruz. Hedefimiz şampiyonluk. Oluruz veya olamayız ama gücümüzün yettiği kadar bu hedef noktasında oluşum gerçekleştirip şampiyonluk mücadelesi vermek istiyoruz" dedi. - KAYSERİ