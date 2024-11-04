Devre arası hakemi eleştiren Tolga Zengin maç sonu yayına çıkmadı - Son Dakika
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Devre arası hakemi eleştiren Tolga Zengin maç sonu yayına çıkmadı

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Trabzonspor-Fenerbahçe maçının devre arasında hakemi eleştiren Tolga Zengin, karşılaşma sonunda yayına çıkmadı. Zengin'in yayından kendi isteği ile mi ayrıldığı, yoksa yayına çıkarılmadığı mı büyük tartışma yarattı.

04.11.2024 07:52
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Süper Lig'de Fenerbahçe'nin deplasmanda Trabzonspor'u 3-2 mağlup ettiği maçın ardından yayıncı kuruluşta yorumculuk yapan Tolga Zengin maç sonunda yayına çıkmadı.

DEVRE ARASI HAKEMİ ELEŞTİRDİ

Yayıncı kuruluş Beinsports'ta yorumculuk yapan Zengin, devre arasında hakemi sert eleştirmişti. Bordo mavili takımın sayılmayan golüyle ilgili konuşan Zengin, "Golde hata yok, hata konuşulmaz! Yarım saniye daha bekle ve kararını ver. Bu hata değil, çok net bir şey! Devamlı olan bir şey. Ben burada iyi niyet aramıyorum" demişti.

MAÇ SONU YAYINA ÇIKMADI

Tolga Zengin, karşılaşma sonunda ise yayında yoktu. Ünlü ismin yayından kendi isteği ile mi ayrılıp ayrılmadığı tartışma konusu oldu.

Devre arası hakemi eleştiren Tolga Zengin maç sonu yayına çıkmadı

Tolga Zengin, Trabzonspor, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Devre arası hakemi eleştiren Tolga Zengin maç sonu yayına çıkmadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • Emre Öztürk:
    hakem golden önce düdük çaldı tertemiz golu iptal etti birinci penaltı değildi ikinci net penaltı ben Fenerbahçeliyim ama doğru neyse onu diyeceksin 77 12 Yanıtla
  • Ankara null:
    fbjk+yapilari reziller 15 62 Yanıtla
  • Alp Uganer:
    rengini belli etmiş karaktersiz 25 29 Yanıtla
  • Sabri Kılıc:
    Fenerbahçeli olarak hakem iki tarafa da yanlış karsrlar verdi. gol iptali verilen verilmeyen penaltılar tartışma götürüyor. İlk penaltı penaltı değildi ikincisi penaltıydı. fenerin verilmeyen ele temas penaltı verilmedi sarı kartlar kırmızılar cabasi 45 3 Yanıtla
  • Merdo:
    Yüzü yoktur ki hangi yüzle çıkacaktı. 22 22 Yanıtla
  • Emre Akcay:
    Fb nin algı yapısı işe yaradı morinyonun hakemleri küçümsemesi baskanların hakemleri kotulemesı buz gıbı golunu yedıler trabzonun. 13 26 Yanıtla
  • Adem Uçuk:
    Hacıosmanoğlu kripto fenerli. Gidin ona sorun 10 24 Yanıtla
  • rifat ercan Atalay:
    Ünlü isim mi!! 7 11 Yanıtla
  • Kenan KODALAK:
    Trabzonspor un golünü iptal etmesinde pozisyon bitmeden düdüğü çalması iyi niyetli olmadığını gösterir dedi. Malum yapı yayından aldı 11 6 Yanıtla
  • Bilişim Hurda:
    YAYINA ÇIKATILMADI DERSEK DAHA DOĞRU OLUR 6 4 Yanıtla
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