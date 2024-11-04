Süper Lig'de Fenerbahçe'nin deplasmanda Trabzonspor'u 3-2 mağlup ettiği maçın ardından yayıncı kuruluşta yorumculuk yapan Tolga Zengin maç sonunda yayına çıkmadı.
Yayıncı kuruluş Beinsports'ta yorumculuk yapan Zengin, devre arasında hakemi sert eleştirmişti. Bordo mavili takımın sayılmayan golüyle ilgili konuşan Zengin, "Golde hata yok, hata konuşulmaz! Yarım saniye daha bekle ve kararını ver. Bu hata değil, çok net bir şey! Devamlı olan bir şey. Ben burada iyi niyet aramıyorum" demişti.
Tolga Zengin, karşılaşma sonunda ise yayında yoktu. Ünlü ismin yayından kendi isteği ile mi ayrılıp ayrılmadığı tartışma konusu oldu.
Son Dakika › Spor › Devre arası hakemi eleştiren Tolga Zengin maç sonu yayına çıkmadı - Son Dakika
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