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Devre arası soyunma odasında kavga mı çıktı? Burak Yılmaz, oyuncusunu hedef alıp ateş püskürdü - Son Dakika

Devre arası soyunma odasında kavga mı çıktı? Burak Yılmaz, oyuncusunu hedef alıp ateş püskürdü

Son Güncelleme: 05.11.2023 22:44

Beşiktaş Teknik Direktörü Burak Yılmaz, Antalyaspor yenilgisi sonrası basın toplantısında, Eric Bailly'i Tayfur Bingöl ile tartıştığı için oyundan aldığını söyledi. Yılmaz, ''Türk yabancı diye ayırmam. Benim oyuncumun yakasını çekemezsin ve bunu devam ettiremezsin. Saygısızlık, terbiyesizlik yapandan tekrar geri alırım. Bu kadar! Bunu net söylüyorum. Sakatlık durumu yok. Yakışıksız bir hareketten dolayı oyundan aldım'' ifadelerini kullandı.

Süper Lig'de sıkıntılı günler yaşayan ve son olarak Antalyaspor'a deplasmanda 3-2 yenilen Beşiktaş'ta teknik direktör Burak Yılmaz, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

"SAYGISIZLIK YAPANDAN GERİ ALIRIM"

Yılmaz, "Önemli olan Beşiktaş formasıdır. Ben Beşiktaş formasını verdim. Saygısızlık, terbiyesizlik yapandan tekrar geri alırım. Bu kadar! Bunu net söylüyorum. Benim hiçbir şey umurumda değil. Teknik direktörlük kariyerim de umurumda değil. Ben teknik direktörlük yapmasam ne olur. Hiçbir şey umurumda değil" dedi.

"BENİM OYUNCUMUN YAKASINI ÇEKEMEZSİN"

Bailly'nin Tayfur ile tartıştığını söyleyen Yılmaz, "Beşiktaş formasını ben ilk 11 oyuncularımıza, sonradan girenlere elim titreyerek veriyorum. Hele ki bizim ülkemize gelip, bizim oyuncularımıza saygısızlık, terbiyesizlik yapılmasını kabul etmeyeceğim. Beni tanıyorsunuz. Ben kabul etmeyeceğim. Sonu ne olursa olsun. Eric Bailly ile ilgili bir sıkıntı yaşandı devre arasında. O yüzden çıkardım. Sakatlık durumu yok. Yakışıksız bir hareketten dolayı oyundan aldım. Benim oyuncumun yakasını çekemezsin ve bunu devam ettiremezsin. Ben böyle bir adamım. Ben teknik direktörlüğe devam edeceksem de böyle devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Tayfur Bingöl, Burak Yılmaz, Antalyaspor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Devre arası soyunma odasında kavga mı çıktı? Burak Yılmaz, oyuncusunu hedef alıp ateş püskürdü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Devre arası soyunma odasında kavga mı çıktı? Burak Yılmaz, oyuncusunu hedef alıp ateş püskürdü - Son Dakika
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