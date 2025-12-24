Devrekani Millet Bahçesi\'nde fitness salonu inşa edilecek

Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde yapımı devam eden Millet Bahçesi içerisine fitness salonu inşa edilecek.

Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, Devrekani ilçesine bağlı Bıdık Çayırı mevkiinde yapımına başlanan Millet Bahçesi içerisinde vatandaşların spor yapabileceği bir fitness salonu inşa edeceklerini açıkladı.

Salonun projelendirme sürecinin tamamlandığını ve kısa süre içinde yapım ihalesine çıkacaklarını kaydeden Başkan Altıkulaç, "Bıdık çayırı mevkiinde başladığımız Millet Bahçemizin dahilinde yapacağımız fitness salonumuzun projelendirme işi bitmiş olup yakın bir zamanda yapım ihalesine çıkıyoruz" dedi. - KASTAMONU