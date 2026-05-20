Dezenformasyonla Mücadelede Gençlere Destek
Dezenformasyonla Mücadelede Gençlere Destek

20.05.2026 13:40
Bakan Bak, 5 bin 400 projeye destek vererek gençlerin dezenformasyonla mücadele etmesini sağlamayı hedefliyor.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı (ÜNİDES) kapsamında yaklaşık 5 bin 400 projeye destek verdiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığında düzenlenen Dezenformasyonla Mücadele Ulusal Gençlik Zirvesi'ne katılan Bakan Bak, üniversitelerde kurulan dezenformasyonla mücadele kulüplerinin önemli bir görev üstlendiğini ifade etti.

Dijital dünyanın gençler üzerindeki etkilerine dikkati çeken Bak, sosyal medya ortamının doğru yönetilmesi ve kontrol edilmesi gereken bir alan olduğunu vurgulayarak, gençlerin dijital dünyanın zararlı etkilerinden korunmasının büyük önem taşıdığını dile getirdi.

Bakanlık olarak dijital bağımlılık, alkol, kumar ve benzeri kötü alışkanlıklara karşı da çalışmalar yürüttüklerini aktaran Bak, gençlerin karşılaştıkları bilgileri sorgulamaları gerektiğini söyledi.

Tarih boyunca propaganda ve dezenformasyonun toplumlar üzerinde ciddi etkiler oluşturduğunu ifade eden Bak, özellikle II. Dünya Savaşı ve Irak'ın işgali sürecinde yürütülen propagandaların insanlığa ağır bedeller ödettiğini hatırlattı.

ÜNİDES kapsamında üniversite öğrenci topluluklarına destek verdiklerini de hatırlatan Bakan Bak, "ÜNİDES ile çeşitli alanlarda yaklaşık 5 bin 400 projeye destek verdik. Bunlardan 75 tanesi dezenformasyonla mücadele kulüplerinin başvurusu oldu. Dezenformasyonla mücadele kulüplerinin 32 projesini destekledik." dedi.

"Gençlik kampları düzenliyoruz"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile beraber gençlere yönelik kamplar düzenlediklerini dile getiren Bak, ülke genelinde 579 gençlik merkezi ile 45 gençlik kampı yaptıklarını, dijital okuma, dijital okur yazarlık çalışmaları gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Gençlere "Erteleme, üşenme, vazgeçme" mottosunu tavsiye eden Bakan Bak, hedeflere ulaşmada disiplinli ve kararlı çalışmanın önemini vurguladı.

Dezenformasyon konusunda gençleri ve toplumu bilgilendirmeye çalıştıklarını anlatan Bak, "Diyorlar ki işte bu doğru, siz onun doğru olup olmadığını mutlaka araştırmalısınız. Doğru ayağa kalkana kadar, yalan dünyayı dolaşıyor. Dolayısıyla doğru olarak daha hızlı olmamız lazım. Doğru bilgiye daha çabuk ulaşmamız lazım ve araştırmamız lazım." dedi.

Bakanlık olarak mottolarının "Türkiye'nin gücü gençliği" olduğunu aktaran Bak, şöyle devam etti:

"Türkiye Yüzyılı'nda gençliğin yüzyılı ve sporun yüzyılı olarak başarılı işler yapacağımıza inanıyoruz. Biraz da kendi alanıma geleyim, spora geleyim. Biliyorsunuz 2025 yılında A Milli Erkek Basketbol Takımımız, Avrupa ikincisi oldu. 12 Dev Adam tekrar ayağa kalktı, hepimizi coşturdu, heyecanlandırdı. Yine A Milli Kadın Voleybol Takımımız dünya ikincisi oldu. A Milli Futbol Takımımız, Dünya Şampiyonası'na 24 yıl sonra gidiyor. Bu genç jenerasyon, bu coşkulu takımlar bizi heyecanlandırdı, içimizdeki o ateşi yaktı."

Bakan Bak, 300 öğrenciyi milli maçlara davet etti

Bakanlığın dijital alanda özellikle yapay zeka eğitimlerine devam ettiğini vurgulayan Bakan Bak, şunları kaydetti:

"Yurtlarımızda 1 milyon öğrenci barınıyor. Sabah kahvaltısı ücretsiz, akşam yemeği ücretsiz ve sembolik bir ücret. Doğruyu söylemek gerekiyor. Yalan bir haber binlerce, milyonlarca tık alıyor, doğru ise kısıtlı. Düzeltiyorsunuz, dezenformasyonla mücadeleyi yapıyorsunuz, bakıyorsunuz kısıtlı. Doğruyu da desteklememiz gerekiyor. O yüzden dezenformasyonla mücadele kulüplerinin bu coşkusu, bu heyecanı, ortaya koydukları bu tablo bizleri de mutlu ediyor. Dezenformasyonla mücadelede İletişim Başkanlığının oynadığı rol çok önemli, biz çok yakın çalışıyoruz, gençlerimize güveniyoruz."

Zirveye katılan öğrencilere özel hediyelerinin olduğunu belirten Bakan Bak, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Buraya katılan 100 öğrenciyi 1 Haziran'da oynanacak Türkiye-Kuzey Makedonya maçına davet ediyorum. Yine 100 öğrenciyi A Milli Basketbol Takımımızın İsviçre ile yapacağı maça davet ediyoruz. Yine 100 öğrenciyi de A Mili Kadın Voleybol Takımımızın oynayacağı Dünya Ligi ve Avrupa Şampiyonası maçlarına davet ediyoruz. Ülkemiz için çalışacağız, çalışacağız, çalışacağız... Hiç kimsenin bu ülkeyi kontrol etmesine müsaade etmeyeceğiz, çünkü hiçbir zaman bu millet diz çökmemiştir, esaret altında kalmamıştır. Onun sebebi de genlerinden geliyor, gençlerinden geliyor."

Kaynak: AA

