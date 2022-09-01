Musa; Juth, Kano Pillars, VVV-Venlo, CSKA Moscow, Leicester City, Al Nassr ve Fatih Karagümrük gibi takımlarda oynadı. Kariyerinde 354 maça çıkan Ahmed Musa, 88 de gol attı. Nijerya A Milli Takımı'nda ise 71 karşılaşmada ter döken başarılı oyuncu, 15 kez fileleri sarstı. - SİVAS

Kaynak: İHA

Fatih Karagümrük, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Sivasspor, Ahmed Musa ile ilgileniyor - Son Dakika

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