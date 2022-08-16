Teknik Direktör Rıza Çalımbay 'ın da bizzat istediği oyuncu ile görüşmeler devam ediyor.

Transfer çalışmalarına hız veren Sivasspor, rotasını Danimarka 'ya çevirdi. Kırmızı-beyazlılar, Tosin Kehinde için Randers ekibine satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptı.

Kaynak: İHA

Danimarka, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Sivasspor'un gündemindeki isim Tosin Kehinde - Son Dakika

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