Rıza Çalımbay'ın Avrupa'daki 23. sınavı - Son Dakika
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Rıza Çalımbay'ın Avrupa'daki 23. sınavı

17.08.2022 13:39
Rıza Çalımbay'ın Avrupa'daki 23. sınavı

DG Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında İsveç ekibi Malmö ile oynayacakları maçla beraber Avrupa kupalarında 23. karşılaşmasına çıkacak.

DG Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında İsveç ekibi Malmö ile oynayacakları maçla beraber Avrupa kupalarında 23. karşılaşmasına çıkacak.

Rıza Çalımbay, teknik direktörlük kariyerinde Avrupa kupalarında toplam 22 müsabakaya çıktı. Çalımbay yönetimindeki Denizlispor, 2002-2003 sezonlarında UEFA Avrupa Ligi'nde 8 maçta, 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. 2005-2006 sezonunda Beşiktaş'ın başında 4 UEFA Avrupa Ligi mücadelesinde görev alan Rıza Çalımbay, bu müsabakalarda ise 3 galibiyet ve 1 mağlubiyet elde etti.

Geçen sezon Sivasspor ile 6 UEFA Avrupa Konferans Ligi müsabakası heyecanı yaşayan Çalımbay, bu maçlarda ise 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Çalımbay idaresindeki Sivasspor, geçen sezon UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme maçlarında ise Petrocub ile karşılaşmış, 2 müsabakadan da 1-0'lık skorla galip ayrılmıştı. Yiğidolar, 3. eleme ilk maçında Dinamo Batumi'yi 2-1 yenerken, rövanş maçında da rakibiyle 1-1 berabere kalmıştı. Kırmızı-beyazlılar, play-off turu ilk mücadelesinde de evinde Kopenhag'a 2-1 yenilmiş, rövanş maçında da 5-0 mağlup olmuştu.

Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında yarın TSİ 20.00'de İsveç temsilcisi Malmö ile mücadele edecek. - SİVAS

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Kaynak: İHA

Rıza Çalımbay, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Rıza Çalımbay'ın Avrupa'daki 23. sınavı - Son Dakika

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