Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Sivasspor, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sivasspor'un, en son Fatih Karagümrük forması giyen 29 yaşındaki futbolcu Ahmed Musa transferini bitirmesi an meselesi. Teknik Direktör Rıza Çalımbay 'ın bizzat istediği futbolcu ile ilgili kulüpten resmi bir açıklama yapılması bekleniyor. Musa transferinin kısa sürede resmileşeceği öğrenildi.

Kaynak: İHA

Fatih Karagümrük, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Sivasspor'da Ahmed Musa an meselesi! - Son Dakika

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