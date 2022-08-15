Sivasspor'un yeni transferi Charisis sağlık kontrolünden geçti - Son Dakika
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Sivasspor'un yeni transferi Charisis sağlık kontrolünden geçti

15.08.2022 12:57
Sivasspor'un yeni transferi Charisis sağlık kontrolünden geçti

DG Sivasspor'un yeni transferi Charilaos Charisis, Medicana Sivas Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti.

DG Sivasspor'un yeni transferi Charilaos Charisis, Medicana Sivas Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti.

Charilaos Charisis, ilk olarak kan tetkiklerinin yapılmasının ardından ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayeneleri yapıldı. Sporcunun sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı.

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Kaynak: İHA

Sivasspor, Sivas, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sivasspor'un yeni transferi Charisis sağlık kontrolünden geçti - Son Dakika

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