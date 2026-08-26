Diabate Newcastle'a, Gençlerbirliği'nde Kalacak - Son Dakika
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Diabate Newcastle'a, Gençlerbirliği'nde Kalacak

Diabate Newcastle\'a, Gençlerbirliği\'nde Kalacak
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Ousmane Diabate, Newcastle ile anlaşarak Gençlerbirliği'nde kiralık oynamaya devam edecek.

GENÇLERBİRLİĞİ'NDE önceki sezon kulübün eski başkan vekili İsmail Geliç'in Soar Akademi'den 2 bin Dolar maaşla kadroya dahil ettiği Ousmane Diabate, Premier Lig ekibi Newcastle United ile anlaşma sağladı. Anlaşma gereği Diabate, sezon sonuna kadar Gençlerbirliği'nde kiralık olarak oynayacak.

İngiliz ekibiyle 2 milyon 500 bin Euro peşin bedelle anlaşan Gineli futbolcunun satışından eski kulübü ise 600 bin Euro kazanacak. Gençlerbirliği, Diabate'den ayrıca 500 bin Euro da performans primi elde edebilecek ve oynadığı her maç başı Başkent ekibine para kazandıracak. Yapılan anlaşma kapsamında 1 yıl daha Gençlerbirliği'nde kiralık oynayacak olan Diabate'nin 400 bin Euro'luk yıllık maaşını da Newcastle ödeyecek ve sonraki satıştan yüzde 5 pay verecek. İngiliz kulübü Diabate'yi devre arasında geri istemesi durumunda ise Gençlerbirliği'ne sözleşmede belirtilen ücret karşılığında para ödeyeceği belirtildi.

BRENTFORD DA DEVREDEYDİ

Daha önce, Premier Lig ekiplerinden Brentford da Ousmane Diabate transferi için Gençlerbirliği'nin kapısını çalanlar arasında yer aldı. Kulüp başkanı Arda Çakmak'ın taksitle ödenecek 2 milyon 400 bin Euro'luk teklifi kabul etmemesi üzerine görüşmeler olumsuz neticelendi. Başkan Çakmak, Diabate transferi için Newcastle ile peşin ödeme konusunda anlaşma sağlandığını ve geniş kapsamlı bir satış gerçekleştirdiklerini belirtti.

Kaynak: DHA

Gençlerbirliği, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Diabate Newcastle'a, Gençlerbirliği'nde Kalacak - Son Dakika

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