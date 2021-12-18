6 maçtır galibiyet yüzü göremeyen ve Süper Lig'de son sıraya demir atan Kasımpaşa'da teknik direktör Hakan Kutlu'nun görevine son verildi.
Kasımpaşa'dan yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Hakan Kutlu ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Sayın Hakan Kutlu ve ekibine teşekkür eder, bundan sonraki çalışma hayatında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
Son Dakika › Spor › Dibi gören Kasımpaşa'da bir dönem bitti! Hakan Kutlu'yla yollar resmen ayrıldı - Son Dakika Spor