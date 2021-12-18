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Dibi gören Kasımpaşa'da bir dönem bitti! Hakan Kutlu'yla yollar resmen ayrıldı - Son Dakika

Dibi gören Kasımpaşa'da bir dönem bitti! Hakan Kutlu'yla yollar resmen ayrıldı

18.12.2021 19:18

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Demir Grup Sivasspor'a 3-1 yenilen Kasımpaşa'da teknik direktör Hakan Kutlu ile yollar ayrıldı. Kutlu döneminde 7 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan İstanbul ekibi, 11 puanla 20. sırada kendine bulunuyor.

6 maçtır galibiyet yüzü göremeyen ve Süper Lig'de son sıraya demir atan Kasımpaşa'da teknik direktör Hakan Kutlu'nun görevine son verildi.

"KARŞILIKLI ANLAŞARAK YOLLARI AYIRMIŞ BULUNMAKTAYIZ"

Kasımpaşa'dan yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Hakan Kutlu ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Sayın Hakan Kutlu ve ekibine teşekkür eder, bundan sonraki çalışma hayatında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Dibi gören Kasımpaşa'da bir dönem bitti! Hakan Kutlu'yla yollar resmen ayrıldı

Spor Toto Süper Lig, Hakan Kutlu, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dibi gören Kasımpaşa'da bir dönem bitti! Hakan Kutlu'yla yollar resmen ayrıldı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Dibi gören Kasımpaşa'da bir dönem bitti! Hakan Kutlu'yla yollar resmen ayrıldı - Son Dakika
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