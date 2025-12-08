Didim\'in sultanları deplasmandan galibiyet ile döndü

TVF Kadınlar 2. Lig 7. Grup'ta mücadele eden Didim Belediyespor Kadın Voleybol Takımı İzmir deplasmanından galibiyet ile döndü.

Didim Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, TVF Kadınlar 2. Ligi 7. Grup 15. hafta karşılaşmasında İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor'u 3-0 mağlup ederek sahadan net bir galibiyetle ayrıldı. Takımın güçlü servisleri, etkili hücumları ve kararlı mücadelesi taraftarlardan büyük alkış alırken, karşılaşma sonunda Didim Belediyespor camiasında büyük sevinç hakim oldu. Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, "Sporcularımızı ve teknik ekibimizi yürekten kutluyorum. Sahada gösterdikleri mücadele, disiplin ve kazanma arzusu hepimize gurur verdi. Taraftarlarımızın desteğiyle omuz omuza daha nice başarılara imza atacağımıza inanıyorum" dedi. - AYDIN