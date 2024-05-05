Didim Belediyespor Masterler Türkiye Şampiyonasında İkinci Oldu

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Türkiye Masterler ve Veteranlar Futbol Liginin Antalya'da düzenlenen Türkiye Şampiyonasına katılan Didim Belediyespor Masterler finalde karşılaştığı Sakarya Hendekspor'a 2-0 mağlup olarak şampiyonada ikinci oldu.

Türkiye Masterler Futbol Şampiyonasında Didim Belediyespor Masterlar takımı Antalya'da düzenlenen Türkiye Şampiyonasında kupayı finalde kaybetti. Mavi beyazlı ekip finalde Sakarya Hendek masterler takımı ile karşı karşıya geldi. Antalya'daki maçı 2-0 kazanan Sakarya Hendek Türkiye şampiyonu olurken, Didim ise ikinci oldu. İlk kez katıldığı şampiyonada ikinci olan Didim Masterler takımı 3 kupa ile ilçeye döndü. Takım Kaptanı Hakan Gürsoy ilk kez katıldıkları şampiyonada Türkiye ikincisi olmaktan mutlu olduklarını ifade ederek, kendilerine destek veren herkese ve sponsorlarına teşekkür etti. - AYDIN