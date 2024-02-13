Didim\'de Okullar Arası Gençler Masa Tenisi Türkiye Birinciliği Müsabakaları Başladı

Spor

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde, Didim'de gerçekleşen Okullar Arası Gençler (Erkek-Kız) Masa Tenisi Türkiye Birinciliği Müsabakaları başladı.

Müsabakalar, Erkekler ve Kızlar olmak üzere iki ayrı kategoride gerçekleşiyor. Erkekler kategorisinde, 20 farklı ilden toplamda 24 takımın katılımıyla birlikte 90 sporcu mücadele edecek. Kızlar kategorisinde ise 24 ilden 24 takımı mücadele ederek, toplamda 100 genç sporcunun heyecanına şahitlik edilecek.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, katılım sağlayan tüm takımlara hoş geldiniz diyerek, başarı dileklerini iletti. - AYDIN