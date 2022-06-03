Didim'de şampiyonlar belli oldu - Son Dakika
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Didim'de şampiyonlar belli oldu

03.06.2022 11:13
Didim'de şampiyonlar belli oldu

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) ev sahipliğinde Didim Meslek Yüksekokulu'nda düzenlenen Üniversiteler Arası Plaj Voleybolu Türkiye Şampiyonası sonuçlandı.

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) ev sahipliğinde Didim Meslek Yüksekokulu'nda düzenlenen Üniversiteler Arası Plaj Voleybolu Türkiye Şampiyonası sonuçlandı. Şampiyonada mücadele eden ADÜ Kadın Voleybol Takımı ise 3. oldu.

Adnan Menderes Üniversitesi'nin ev sahipliğinde Didim Meslek Yüksekokulu plajında gerçekleştirilen Üniversitelerarası Plaj Voleybolu Türkiye Şampiyonası sona erdi. Şampiyonaya 17 farklı üniversiteden 30 takım katılırken, renkli görüntülere ve mücadelelere sahne olan şampiyonada öğrenciler, şampiyonluk için ter döktü.

4 gün süren şampiyona sonunda kadınlar kategorisinde İstanbul Gedik Üniversitesi birinci, MEF Üniversitesi ikinci ve Aydın Adnan Menderes Üniversitesi ise üçüncü oldu. Erkekler kategorisinde ise Erciyes Üniversitesi birinci, İstanbul Gedik Üniversitesi ikinci, Fenerbahçe Üniversitesi üçüncü oldu.

Şampiyona sonunda düzenlenen kupa töreninde ilk 3'e giren takımlara kupa ve madalyaları protokol tarafından takdim edildi.

ADÜ Sosyal Tesisleri'nin plajında gerçekleşen final karşılaşmaları ve ödül törenine Aydın İl Gençlik ve Spor Müdürü Cenap Fillikçioğlu, Didim İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Ufuk Kurucu, ADÜ Didim MYO Müdürü Evrim Kamacı, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu görevlileri, hakemler, üniversite öğrencileri ve antrenörleri katıldı. - AYDIN

Didim'de şampiyonlar belli oldu
Didim'de şampiyonlar belli oldu
Didim'de şampiyonlar belli oldu
Didim'de şampiyonlar belli oldu
Didim'de şampiyonlar belli oldu
Didim'de şampiyonlar belli oldu
Didim'de şampiyonlar belli oldu

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Kaynak: İHA

Adnan Menderes Üniversitesi, Türkiye, Didim, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Didim'de şampiyonlar belli oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Didim'de şampiyonlar belli oldu - Son Dakika
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