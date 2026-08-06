Diego Forlan, Uruguay Milli Takımı'nın Başına Geçti

Uruguay Futbol Federasyonu, milli takımın başına Diego Forlan'ı getirdiğini duyurdu.

Uruguay'ın efsane futbolcularından Diego Forlan, ülkesinin hem A Milli Takımını hem de 20 Yaş Altı Milli Takımını çalıştıracak. Uruguay Futbol Federasyonu, milli takımı Forlan'a emanet ettiğini açıkladı.

2010 Dünya Kupası'nda turnuvanın en iyi oyuncusu seçilen 47 yaşındaki teknik direktör, Uruguay Milli Takımı kariyerinde 112 karşılaşmada forma giyerken, 36 da gol kaydetmişti.