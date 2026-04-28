DIGIFEST Antalya 2026 başlıyor

Üye Girişi
Son Dakika Logo

28.04.2026 13:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya Büyükşehir Belediyesi, HADO Türkiye ve Teknospor iş birliğiyle DIGIFEST Antalya 2026 etkinliğine ev sahipliği yapacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, HADO Türkiye ve Tekno spor iş birliğiyle DIGIFEST Antalya 2026 etkinliğine ev sahipliği yapacak. 14-17 Mayıs tarihleri arasında Cam Piramit'te gerçekleştirilecek etkinlikte dijital spor ile fiziksel aktivite etkinlikleriyle gençler, girişimciler ve spor tutkunları Antalya'da buluşacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi teknoloji ile sporu aynı zeminde buluşturacak olan DIGIFEST etkinliğiyle oyun geliştiricilerden sporculara, gençlerden teknoloji meraklılarına kadar geniş bir katılımcı kitlesini Antalya'da bir araya getiriyor. DIGIFEST Antalya 2026, 14-17 Mayıs tarihleri arasında Cam Piramit'te kapılarını açacak. Festival, dijital spor ile fiziksel aktiviteyi bir araya getirerek gençleri, girişimcileri, spor ve e-spor tutkunlarını Antalya'da buluşturacak birçok etkinliği içinde barındırıyor.

Festival boyunca interaktif deneyim alanları, dijital spor uygulamaları ve rekabetçi turnuvalar ziyaretçilere yenilikçi bir spor deneyimi sunacak.

Sahne etkinlikleri ve spor alanları

Cam Piramit içinde; HADO turnuvaları, e-spor, arttırılmış gerçeklik ve karma sporlar, sanal gerçeklik sporları, akıllı fitness ve performans teknolojileri, mobil spor uygulamaları, dijital spor yayıncılığı, oyun geliştirme ve spor teknolojileri girişimleri, simülasyon ve ekipman teknolojileri gibi birçok alan yer alacak. Cam Piramit'in dış alanında ise hem sahne etkinlikleri hem de fiziksel spor alanları ve stantlar yer alacak. AKM'de ise oyun, teknoloji ve yazılım alanlarına dair söyleşi ve atölyeler yapılacak.

Klasik etkinlik anlayışının ötesinde

Festival alanında kurulacak dijital deneyim alanları, artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik uygulamalarıyla desteklenirken; fiziksel hareket ve rekabet unsurları bu teknolojilerle entegre bir şekilde katılımcılara sunulacak. DIGIFEST kapsamında katılımcılar, yalnızca izleyici olarak değil; sahada aktif rol alan birer oyuncu olarak etkinliğe dahil olacak.

DIGIFEST Antalya kapsamında HADO Türkiye, HADO Avrupa Şampiyonası ile takımları Türkiye'de buluşturacak. Türkiye ev sahipliğinde düzenlenecek olan HADO Avrupa Şampiyonası için 11 ülke; Belçika, Çekya, Fransa, Galler, Hollanda, İngiltere, İspanya, Güney Kıbrıs, Polonya ve Yunanistan katılacağını onayladı. Etkinlik programının öne çıkan başlıkları arasında TÜSF Üniversiteler Arası HADO Türkiye Şampiyonası da yer alıyor. Festival kapsamında ayrıca, genç sporcuların yer alacağı HADO Junior Cup da düzenlenecek.

"Dijital spor dünyasında ben de varım" diyen herkesi bir araya getirecek olan festival, dört gün boyunca Antalya'da teknoloji, spor ve eğlenceyi bir arada sunacak.

Festivalde stant, uygulama, etkinlik gibi farklı alanlarda yer almak isteyenler 0242 321 24 70 numaralı telefondan Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile irtibata geçebilecek. Festival programı ise çok yakın zamanda Büyükşehir Belediyesi ve festivalin sosyal medya hesaplarından duyurulacak. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2026 14:22:37. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.