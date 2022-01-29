Üye Girişi
Digiturk yeni yıla ödüllerle başladı - Son Dakika

Digiturk yeni yıla ödüllerle başladı

29.01.2022 16:00
Digiturk yeni yıla ödüllerle başladı

Digiturk, RTÜK'ün "En İyi Spor Programı" ödülünü alırken, Marketing Türkiye tarafından gerçekleştirilen "İtibar ve Marka Değer Performans Ölçümü" araştırmasında yılın İtibarlı Markası seçildi.

Digiturk, RTÜK'ün "En İyi Spor Programı" ödülünü alırken, Marketing Türkiye tarafından gerçekleştirilen "İtibar ve Marka Değer Performans Ölçümü" araştırmasında yılın İtibarlı Markası seçildi.

Murat Caner'in sunduğu, Uğur Meleke'nin yorumlarıyla renk kattığı "beIN Manşet" programı Cumhurbaşkanlığı tarafından ilan edilen "Yunus Emre ve Türk Dili Yılı" kapsamında Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından hayata geçirilen "Türkçe Ödülleri"nde "En İyi Spor Programı" ödülüne layık görüldü.

27 Ocak 2022 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen; kazananların, iletişim akademisyenlerinin, RTÜK ve Türk Dil Kurumu (TDK) yetkililerinin ve basının duayen isimlerinin yer aldığı profesyonel bir seçici kurul tarafından belirlendiği "Yunus Emre Yılı, Görsel ve İşitsel Medyada Doğru Türkçe Kullanımı Ödül Töreni"nde kazananların plaketleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından takdim edildi.

Öte yandan The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri'nde Digiturk, Dijital Platform/Dijital Yayın Platformu kategorisinde, yapmış olduğu çalışmalarla fark oluşturarak, "Yılın İtibarlısı" ödülünü kazandı. - İSTANBUL

YORUMLAR
500

Radyo Ve Televizyon Üst Kurulu, Marketing Türkiye, Yunus Emre, Digiturk, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Digiturk yeni yıla ödüllerle başladı - Son Dakika Spor


Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İBB Başkanı İmamoğlu'na enteresan ima: Birileri kafayı bulmaya gidiyor Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İBB Başkanı İmamoğlu'na enteresan ima: Birileri kafayı bulmaya gidiyor         
15:52
Cumhurbaşkanı'nın Giresun programında vatandaş otobüse çıkarak yardım istedi Cumhurbaşkanı'nın Giresun programında vatandaş otobüse çıkarak yardım istedi         
15:04
Son Dakika! Türkiye'de bir haftalık doğal gaz kaldığı iddia edilmişti! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Öyle bir sıkıntımız yok, stoklarımız var Son Dakika! Türkiye'de bir haftalık doğal gaz kaldığı iddia edilmişti! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Öyle bir sıkıntımız yok, stoklarımız var         
13:27
Son dakika: Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti şüphelileri böyle yakalandı! Operasyon anı kamerada Son dakika: Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti şüphelileri böyle yakalandı! Operasyon anı kamerada         
12:16
Resmi Gazete'de gereğinin yapılması istendi!! Televizyondaki yabancı uyarlama içerikler için harekete geçiliyor Resmi Gazete'de gereğinin yapılması istendi!! Televizyondaki yabancı uyarlama içerikler için harekete geçiliyor         
10:49
Öğretmenden, öğrencilerine 20 dolarla hayat boyu unutamayacakları ders! Tüm sınıf pür dikkat izledi Öğretmenden, öğrencilerine 20 dolarla hayat boyu unutamayacakları ders! Tüm sınıf pür dikkat izledi         
10:07
Abdulhamit Gül'ün istifasını hızlandıran süreç, İmamoğlu'nun MOBESE görüntüleriyle mi ilgili? Abdulhamit Gül'ün istifasını hızlandıran süreç, İmamoğlu'nun MOBESE görüntüleriyle mi ilgili?         
10:05
Ünlü modacı Deniz Marşan, 10 günlük sevgilisiyle evlendi Ünlü modacı Deniz Marşan, 10 günlük sevgilisiyle evlendi         
08:41
Son Dakika: Adalet Bakanı Abdulhamit Gül istifa etti, yerine Bekir Bozdağ atandı Son Dakika: Adalet Bakanı Abdulhamit Gül istifa etti, yerine Bekir Bozdağ atandı         
08:05
Son Dakika: TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer görevden alındı, yerine Erhan Çetinkaya atandı Son Dakika: TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer görevden alındı, yerine Erhan Çetinkaya atandı         
08:03
Biden'den yeni hamle: ABD askerlerini yakın zamanda Doğu Avrupa'daki NATO ülkelerine gönderecek Biden'den yeni hamle: ABD askerlerini yakın zamanda Doğu Avrupa'daki NATO ülkelerine gönderecek         
08:02
Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eski eşinden ilk paylaşım: Evlatlarımın babası nurlar içinde uyusun Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eski eşinden ilk paylaşım: Evlatlarımın babası nurlar içinde uyusun         
08:01
Son Dakika: Türkiye'de 28 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 210 kişi vefat etti, 93 bin 586 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 28 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 210 kişi vefat etti, 93 bin 586 yeni vaka tespit edildi         
20:06
Son Dakika: İran'ın doğal gaz kesintisi nedeniyle sanayi tesislerine uygulanan elektrik kısıtlaması yarın bitiyor Son Dakika: İran'ın doğal gaz kesintisi nedeniyle sanayi tesislerine uygulanan elektrik kısıtlaması yarın bitiyor         
19:32
Patronunun cinsel istismarına maruz kalan genç kız yaşadıklarını anlattı: Beni ölümle tehdit etti, özel bölgelerime dokundu Patronunun cinsel istismarına maruz kalan genç kız yaşadıklarını anlattı: Beni ölümle tehdit etti, özel bölgelerime dokundu         
17:37
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile genelge! Hurda araçlar toplanarak trafikten men edilecek, 6 ay içinde teslim alınmayanlar satılacak İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile genelge! Hurda araçlar toplanarak trafikten men edilecek, 6 ay içinde teslim alınmayanlar satılacak         
17:18
Acun yeni hocayı tanıtırken bombayı patlattı Acun yeni hocayı tanıtırken bombayı patlattı         
17:05

Son Dakika Haberleri
15:51 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İBB Başkanı İmamoğlu'na enteresan ima: Birileri kafayı bulmaya gidiyor
15:49 Kemal Kılıçdaroğlu: Türkiye'nin kaderini 6 milyon 300 bin genç değiştirecek!
15:39 GS Başkanı "Küme düşme" sorusuna ne yanıt verdi? Ertem Şener anlattı
15:32 Erdoğan cezaevinden çıktıktan sonra Dereli'ye uğramıştı! 21 yıl sonra o gezinin fotoğraflarını gördü
15:13 3 aylık evli Şevval eski hastane binasının 3. katından düşmüş, donarak ölmüştü! Kocası gözaltına alındı
15:10 Muhalefet Türkiye'yi yönetmeye hazır mı? Vatandaş karamsar: %47 hayır, %46 evet
15:04 Galatasaray mı Beşiktaş mı? Gomis rengini belli etti
14:44 Galatasaray'da Muslera'nın yeri sonunda doldu! Yeni kaleci Bürki yarın geliyor
14:43 Sevgilisine ilgi gösteren arkadaşını öldürüp cinsel organını kesti! Parka gömmek isterken yakalandı
14:34 Serdar Ortaç defalarca babalığın sınırından dönmüş: Hep kürtaj oldular
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2022 16:06:14. #1.12#
SON DAKİKA: Digiturk yeni yıla ödüllerle başladı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement