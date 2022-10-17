Dikembe ve ailesinin mahremiyet talebi nedeniyle hastalığın ayrıntılarına girilmeyen açıklamada, "Dikembe, uygulanabilecek en iyi tedaviyi görüyor. Sağlığına bir an önce kavuşmasını diliyoruz. Dikembe ve ailesi, iyi dilekleriniz ve dualarınız için minnettar." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Dikembe Mutombo, beyin tümörü tedavisi görüyor - Son Dakika

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