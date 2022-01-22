Üye Girişi
Dikili Cumhuriyet Ortaokulu küçük kızlar voleybol liginde İzmir şampiyonu - Son Dakika

Dikili Cumhuriyet Ortaokulu küçük kızlar voleybol liginde İzmir şampiyonu

22.01.2022 00:57
Dikili Cumhuriyet Ortaokulu küçük kızlar voleybol liginde İzmir şampiyonu

Dikili Cumhuriyet Ortaokulu, 36 okulun katıldığı Küçük Kızlar Okullar Arası Voleybol Ligi'nde oynanan tüm maçlarını kazanarak İzmir şampiyonu oldu.

Dikili Cumhuriyet Ortaokulu, 36 okulun katıldığı Küçük Kızlar Okullar Arası Voleybol Ligi'nde oynanan tüm maçlarını kazanarak İzmir şampiyonu oldu.

İzmir Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından organize edilen ve kentte bulunan 11 devlet, 25'i özel okul olmak üzere toplam 36 okul öğrencilerinin katılımıyla Küçük Kızlar Okullar Arası Voleybol Ligi müsabakaları kıran kırana geçti. Klasman grubu maçları sonucunda bir üst tura yükselen okullar çeyrek final ve yarı final müsabakalarında karşılaştılar. İzmir Atatürk Spor Salonu'nda oynanan maçların ardından son dört takım final grubunu oluşturdu. Karşıyaka Bahçeşehir Koleji, Rota Koleji, Torbalı Kazımpaşa Ortaokulu ve Dikili Cumhuriyet Ortaokulu 19-20 Ocak tarihlerinde oynanan müsabakalarda karşı karşıya geldi. Bu maçların 3'ünü de kazanan Dikili Cumhuriyet Ortaokulu, İzmir İl Birinciliğini elde etti. Turnuvada Karşıyaka Bahçeşehir Koleji ikinci, Kazımpaşa Ortaokulu üçüncü ve Rota Koleji ise dördüncü oldu.

Şampiyon kızlar Yalova yolcusu

Dikili Cumhuriyet Ortaokulu öğrencileri bu başarı ile 5 Nisan tarihinde Yalova'da düzenlenecek Küçük Kızlar Türkiye Yarı Final müsabakalarında İzmir'i temsil edecek. 2. 3. ve 4. olan okullar ise 2-5 Mart tarihlerinde grup maçlarına katılma hakkını kazandı.

"İnancımız hiç bitmedi"

Şampiyonluk kupasını kazanan öğrenciler İzmir'den Dikili'ye döndüğünde Atatürk Meydanı'nda sürpriz bir kutlama ile karşılandı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Ekrem Ulus, öğretmenler ve veliler tarafından karşılanan kızlar alkış yağmuruna tutuldu. Rakip okullarının birçoğunun imkanlarının kendilerine oranla çok daha iyi olmasına rağmen öğrencilerinin başarılı bir performans sergilediğini ifade eden Dikili Cumhuriyet Ortaokulu beden eğitimi öğretmeni Hande Ediz Şekerkaya, "Öğrencilerimiz rakiplerinin çoğu kolej olmasına rağmen çok güzel mücadele verdi. Birçok rakibimizin imkanları bizden çok daha iyiydi. İnancımız başladığımız ilk günden itibaren hiç bitmedi. Burada Murat Solmaz hocamızın yıllardır Dikili Lodos Spor Kulübü olarak verdiği bir emek var. Solmaz hocamıza da emeklerinden dolayı minnettarız. İnanıyoruz ki Türkiye yarı final müsabakalarında da başarılı olup 26 Nisan'da Çankırı'da Türkiye finallerinde ilimizi temsil edeceğiz" dedi. - İZMİR

YORUMLAR
500

Cumhuriyet, voleybol, okullar, İzmir, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Dikili Cumhuriyet Ortaokulu küçük kızlar voleybol liginde İzmir şampiyonu - Son Dakika Spor


İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı! İşte ilçe ilçe son durum İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı! İşte ilçe ilçe son durum         
20:13
Tavuk kümesindeki tersliği sezen adam, içeri girdiğinde gördüklerine inanamadı Tavuk kümesindeki tersliği sezen adam, içeri girdiğinde gördüklerine inanamadı         
19:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sezen Aksu'ya yüklendi: Uzanan dilleri koparmak görevimizdir Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sezen Aksu'ya yüklendi: Uzanan dilleri koparmak görevimizdir         
17:39
Eksi 11 derecedeki Adıyaman'da hareket halindeki tilki donup kaldı Eksi 11 derecedeki Adıyaman'da hareket halindeki tilki donup kaldı         
16:23
Kızını boğdu, başında dua etti sonra defalarca mezarına gitti Kızını boğdu, başında dua etti sonra defalarca mezarına gitti         
15:38
Ömür hemşirenin öldürülmeden hemen önceki paylaşım ortaya çıktı: İnsan beklentisi kadar mutludur Ömür hemşirenin öldürülmeden hemen önceki paylaşım ortaya çıktı: İnsan beklentisi kadar mutludur         
14:38
Enflasyon hesaplamasında yeni dönem başlıyor! Artık ürünlerin internet fiyatları da dahil edilecek Enflasyon hesaplamasında yeni dönem başlıyor! Artık ürünlerin internet fiyatları da dahil edilecek         
14:28
Fenerbahçe'de Sivas maçı öncesi deprem! Koronavirüs yakalarından düşmüyor Fenerbahçe'de Sivas maçı öncesi deprem! Koronavirüs yakalarından düşmüyor         
14:13
Görenler ayırt edemiyor! Hazal Filiz Küçükköse'nin ikiziyle fotoğrafları sosyal medyayı salladı Görenler ayırt edemiyor! Hazal Filiz Küçükköse'nin ikiziyle fotoğrafları sosyal medyayı salladı         
13:33
Genç öğretmen, karne günü 13. kattaki balkonundan düşüp hayatını kaybetti Genç öğretmen, karne günü 13. kattaki balkonundan düşüp hayatını kaybetti         
13:18
Oyuncu Sermiyan Midyat, gözaltına alındığı iddialarını yalanladı Oyuncu Sermiyan Midyat, gözaltına alındığı iddialarını yalanladı         
12:37
Türkiye ile ilgili korkutan rapor: Enflasyon yüzde 50'yi aşacak, faiz bin puan artacak Türkiye ile ilgili korkutan rapor: Enflasyon yüzde 50'yi aşacak, faiz bin puan artacak         
11:10
Son Dakika: Artan vakalar yarıyıl tatilini uzatacak mı? Milli Eğitim Bakanı Özer cavapladı Son Dakika: Artan vakalar yarıyıl tatilini uzatacak mı? Milli Eğitim Bakanı Özer cavapladı         
10:55
Herkes Hadise'nin yüzüğüne baktı ama asıl servet Dinçerler'de! Damadın saatinin değeri de 3 milyon TL Herkes Hadise'nin yüzüğüne baktı ama asıl servet Dinçerler'de! Damadın saatinin değeri de 3 milyon TL         
10:34
Patlayıcı yüklü aracın motosikletle çarpışması sonucu çok sayıda kişi hayatını kaybetti Patlayıcı yüklü aracın motosikletle çarpışması sonucu çok sayıda kişi hayatını kaybetti         
10:02
Beyin ameliyatı geçirmişti! İbrahim Tatlıses'in oğlu Ahmet Tatlıses, yaşadıklarını anlattı Beyin ameliyatı geçirmişti! İbrahim Tatlıses'in oğlu Ahmet Tatlıses, yaşadıklarını anlattı         
09:07
HDP'den tartışma yaratacak Semra Güzel savunması: İlişkileri terörden değil aşktan HDP'den tartışma yaratacak Semra Güzel savunması: İlişkileri terörden değil aşktan         
09:06

Son Dakika Haberleri
00:33 OHAL Komisyonu'nun görev süresi bir yıl uzatıldı
00:29 Emekli ve memurların beklediği haber geldi! Zam düzenlemesi Resmi Gazete'de yayınlandı
00:20 El Salvador Cumhurbaşkanı Bukele, Türkçe'yi sevdi! Bu kez Cem Yılmaz esprisiyle gündemde
00:06 Acı içindeki seslere koşan adam, karı kazınca donmak üzere olan tilkiyi buldu
00:03 Kulisleri hareketlendiren görüşmede ne konuşuldu? Davutoğlu'ndan ittifak mesajı: Alternatifleri konuştuk
23:41 Galatasaray'da Gustavo Assunçao'nun sözleşmesi feshedildi
23:27 Meteoroloji'den 51 ile sarı ve turuncu kodlu uyarı geldi!
23:27 Köydeki koyun sürüsüne dalan kurt, kuzuyu alıp kaçtı
23:08 KDV düzenlemesi gıda enflasyonuna dur diyecek mi?
22:51 Enis Arıkan ile Selin Şekerci, Hadise'nin evlilik videosunu ti'ye aldı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2022 06:52:05. #1.13#
SON DAKİKA: Dikili Cumhuriyet Ortaokulu küçük kızlar voleybol liginde İzmir şampiyonu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement