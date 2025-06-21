Dikran Gülmezgil Vefat Etti

Galatasaray Kulübünün eski yönetim kurulu üyesi Dikran Gülmezgil hayatını kaybetti.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzün 13642 sicil numaralı üyesi, eski yönetim kurulu üyemiz, Sportif AŞ Yönetim Kurulu üyemiz Dikran Gülmezgil'in vefat haberini üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Kulübümüze sayısız hizmetleri olan Dikran Gülmezgil'i kaybetmenin acısını derinden yaşıyor, ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
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