Dilek Erzik'in Vefatı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Onursal Başkanı Şenes Erzik'in eşi Dilek Erzik hayatını kaybetti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu'nun 8 yıl başkanlık görevini yürüten TFF Onursal Başkanı Şenes Erzik'in eşi Dilek Erzik'in vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhumenin naaşı, 23 Mayıs Cumartesi günü (yarın) Levent Afet Yolal Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecektir. Merhume Dilek Erzik'e Allah'tan rahmet; başta sayın Şenes Erzik olmak üzere, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz" ifadeleri kullanıldı. - İSTANBUL