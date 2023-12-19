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Dimitris Pelkas, Başakşehir formasıyla 2. golünü attı - Son Dakika
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Dimitris Pelkas, Başakşehir formasıyla 2. golünü attı

Sivasspor maçında takımının 3. golünü atan Dimitris Pelkas, Süper Lig'de Başakşehir formasıyla 2. kez fileleri havalandırdı. Pelkas, daha önce İstanbulspor maçında 1 gol atmıştı.

Dimitris Pelkas, Başakşehir formasıyla 2. golünü attı
19.12.2023 - 19:02,
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Sivasspor mücadelesinde takımın 3. golünü kaydeden Dimitris Pelkas, Başakşehir formasıyla Süper Lig'de 2. kez fileleri havalandırdı.

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında RAMS Başakşehir, konuk ettiği Sivasspor'u 3-1'lik skorla mağlup etti. Mücadelenin 62. dakikasında rakip fileleri havalandıran Dimitris Pelkas, turuncu-lacivertli formayla Süper Lig'de 2. golünü kaydetti. Sezon başında takıma katılan Yunan futbolcu, daha önce İstanbulspor müsabakasında 1 gol kaydetmişti. 30 yaşındaki orta saha oyuncusu, daha önce Süper Lig'de 2 sezon formasını giydiği Fenerbahçe kariyerinde ligde 11 kez gol sevinci yaşadı.

Karşılaşmaya 11'de başlayan Dimitris Pelkas, müsabakanın 81. dakikasında yerini Danijel Aleksic'e bıraktı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Dimitris Pelkas, Başakşehir formasıyla 2. golünü attı - Son Dakika
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