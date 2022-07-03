Nyberg'in yardımcılıklarını Mahbod Beigi ile Andreas Söderqvist yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Adam Ladeback olacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Dinamo Kiev-Fenerbahçe maçını İsveçli hakem Glenn Nyberg yönetecek - Son Dakika

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