Dinamo Kiev-Fenerbahçe maçını İsveçli hakem Glenn Nyberg yönetecek

Fenerbahçe'nin Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımıyla yapacağı UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçını İsveç Futbol Federasyonundan Glenn Nyberg yönetecek.
UEFA'dan yapılan açıklamaya göre 20 Temmuz Çarşamba günü Polonya'nın Lodz şehrindeki Miejski Stadı'nda TSİ 21.00'de başlayacak müsabakada Nyberg düdük çalacak.
Nyberg'in yardımcılıklarını Mahbod Beigi ile Andreas Söderqvist yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Adam Ladeback olacak.
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