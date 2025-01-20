Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta, teknik direktör Oleksandr Shovkovskyi yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Çalışma koordinasyon ve pas çalışmalarıyla tamamlandı.
Ukrayna ekibi Dinamo Kiev, UEFA Avrupa Ligi 7'nci hafta maçında yarın saat 18.30'da RAMS Park'ta Galatasaray'a konuk olacak.
Son Dakika › Spor › Dinamo Kiev, Galatasaray Maçı Hazırlıklarını Tamamladı - Son Dakika
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