Maçın gidişatını etkileyen an! Fenerbahçeli İsmail Yüksek oyundan çıkarken gözyaşlarını tutamadı - Son Dakika
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Maçın gidişatını etkileyen an! Fenerbahçeli İsmail Yüksek oyundan çıkarken gözyaşlarını tutamadı

27.07.2022 21:41

Dinamo Kiev kalesini ilk yarı abluka altına alan Fenerbahçe'de İsmail Yüksek, 53. dakikada orta alanda rakibini düşürerek ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. Futbolcu oyundan çıkarken gözyaşlarına boğulurken, bu golden 4 dakika sonra Dinamo Kiev, Vitaly Buyalsky'nin golüyle 1-0 öne geçti.

Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Fenerbahçe, 0-0 biten ilk maçın rövanşında Dinamo Kiev'i Kadıköy'de konuk etti. Maçı adeta tek kale götüren sarı-lacivertlilerde, İsmail Yüksek'in 53. dakikada gördüğü kırmızı kart tüm planları bozdu.

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Fenerbahçe'de İsmail Yüksek karşılaşmanın 53. dakikasında, rakibini orta sahada düşürdü ve ikinci sarıdan, kırmızı kart gördü. Sarı-lacivertlilerin genç yıldızı büyük bir üzüntü yaşarken oyundan çıkarken gözyaşlarını tutamadı.

Maçın kaderinin değiştiği an! Fenerbahçeli İsmail Yüksek gözyaşlarını tutamadı

4 DAKİKA SONRA KIEV GOLÜ ATTI

İsmail Yüksek'in oyundan atılmasından 4 dakika sonra Dinamo Kiev, Vitaly Buyalsky'nin golüyle mücadelede 1-0 öne geçti.

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İsmail Yüksek, Dinamo Kiev, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Maçın gidişatını etkileyen an! Fenerbahçeli İsmail Yüksek oyundan çıkarken gözyaşlarını tutamadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Maçın gidişatını etkileyen an! Fenerbahçeli İsmail Yüksek oyundan çıkarken gözyaşlarını tutamadı - Son Dakika
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