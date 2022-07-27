Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Fenerbahçe, 0-0 biten ilk maçın rövanşında Dinamo Kiev'i Kadıköy'de konuk etti. Maçı adeta tek kale götüren sarı-lacivertlilerde, İsmail Yüksek'in 53. dakikada gördüğü kırmızı kart tüm planları bozdu.
Fenerbahçe'de İsmail Yüksek karşılaşmanın 53. dakikasında, rakibini orta sahada düşürdü ve ikinci sarıdan, kırmızı kart gördü. Sarı-lacivertlilerin genç yıldızı büyük bir üzüntü yaşarken oyundan çıkarken gözyaşlarını tutamadı.
İsmail Yüksek'in oyundan atılmasından 4 dakika sonra Dinamo Kiev, Vitaly Buyalsky'nin golüyle mücadelede 1-0 öne geçti.
Son Dakika › Spor › Maçın gidişatını etkileyen an! Fenerbahçeli İsmail Yüksek oyundan çıkarken gözyaşlarını tutamadı - Son Dakika