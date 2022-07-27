Maçın gidişatını etkileyen an! Fenerbahçeli İsmail Yüksek oyundan çıkarken gözyaşlarını tutamadı

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Torununa koyduğu isim başlarına dert oldu! Aldığı tehditlerden sonra adını değiştirdiler

Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Fenerbahçe, 0-0 biten ilk maçın rövanşında Dinamo Kiev'i Kadıköy'de konuk etti. Maçı adeta tek kale götüren sarı-lacivertlilerde, İsmail Yüksek'in 53. dakikada gördüğü kırmızı kart tüm planları bozdu.

İSMAİL YÜKSEK, FENERBAHÇE'Yİ 10 KİŞİ BIRAKTI

Fenerbahçe'de İsmail Yüksek karşılaşmanın 53. dakikasında, rakibini orta sahada düşürdü ve ikinci sarıdan, kırmızı kart gördü. Sarı-lacivertlilerin genç yıldızı büyük bir üzüntü yaşarken oyundan çıkarken gözyaşlarını tutamadı.

4 DAKİKA SONRA KIEV GOLÜ ATTI

İsmail Yüksek'in oyundan atılmasından 4 dakika sonra Dinamo Kiev, Vitaly Buyalsky'nin golüyle mücadelede 1-0 öne geçti.