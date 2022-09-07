Dinamo Kiev'in hocası Mircea Lucescu'dan Fenerbahçe'ye övgü: Süper Lig'i kazanacaklarını düşünüyorum - Son Dakika
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Dinamo Kiev'in hocası Mircea Lucescu'dan Fenerbahçe'ye övgü: Süper Lig'i kazanacaklarını düşünüyorum

07.09.2022 19:47

8 Eylül Perşembe günü Fenerbahçe'ye konuk olacakları UEFA Avrupa Ligi B Grubu ilk maçı öncesi basın toplantısı düzenleyen Dinamo Kiev Teknik Direktörü Mircea Lucescu, sarı-lacivertlilerden övgüyle bahsederek, "Başkan Ali Koç, çok iyi transferler yaptı ve takımın başına çok iyi bir hoca getirdi. Bu sezon Süper Lig'i kazanacaklarını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Fenerbahçe ile karşılaşacak Dinamo Kiev'de teknik direktör Mircea Lucescu, yarın oynanacak mücadele öncesi açıklamalarda bulundu. Deneyimli hoca, Fenerbahçe'nin iyi bir takım olduğunu belirtirken, sarı-lacivertlilerin Süper Lig'de şampiyon olacağını ifade etti.

"SÜPER LİG'İ KAZANACAKLARINI DÜŞÜNÜYORUM"

Mircea Lucescu yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe çok iyi bir takım kurdu ve bu dönemi iyi geçirdiler. Başkan Ali Koç, çok iyi transferler yaptı ve takımın başına çok iyi bir hoca getirdi. Bu sezon Süper Lig'i kazanacaklarını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Rumen hocanın açıklamalarından satır başları:

"YENİ GELEN İYİ OYUNCULAR OLDU"

"Sistem olarak Fenerbahçe'nin çok değiştiğini düşünmüyorum. Zaten orta sahadan bir oyuncuyu savunmanın ortasına çekiyorlardı. Yeni gelen iyi oyuncular oldu Batshuayi, Pedro gibi. Bu oyuncular önemli katkı yapacaktır.

"BURADAYIZ VE İYİ BİR MAÇ ÇIKARMAK İSTİYORUZ"

Şu sıralar zor zamanlar geçiriyoruz. Buraya gelirken 11 saatlik otobüs yolculuğu yaşadık. Dnipro maçından sonraki açıklamalarım duygusal bir ana denk gelmişti. Buradayım ve devam ediyorum. Ukrayna Ligi'nde negatif bir serimiz oldu ancak zaten yıllardır domine ettiğimiz bir lig. Ancak anlamanız gereken şeyler var; futbolcular şehir değiştirirken dahi büyük zorluklar yaşıyorlar. Buradayız ve iyi bir maç çıkarmak istiyoruz.

"BU BİR ELEME MAÇI DEĞİL"

Fenerbahçe de biz de yarın kazanmak için mücadele edeceğiz. Bu bir eleme maçı değil, grup maçı. O yüzden kendi açımızdan en avantajlı skoru almak istiyoruz."

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