Dinamo Kiev, Fenerbahçe maçına hazır - Son Dakika
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Dinamo Kiev, Fenerbahçe maçına hazır

07.09.2022 19:39
Dinamo Kiev, Fenerbahçe maçına hazır

Dinamo Kiev, UEFA Avrupa Ligi B Grubu ilk hafta maçında deplasmanda karşılaşacağı Fenerbahçe maçı hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Dinamo Kiev, UEFA Avrupa Ligi B Grubu ilk hafta maçında deplasmanda karşılaşacağı Fenerbahçe maçı hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Ukrayna ekiplerinden Dinamo Kiev, UEFA Avrupa Ligi B Grubu ilk hafta maçında deplasmanda karşı karşıya geleceği Fenerbahçe müsabakası hazırlıklarını Şükrü Saracoğlu Stadı'nda yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik Direktör Mircea Lucescu yönetiminde yapılan idman, topla ısınma ile başladı. Pas çalışması yapan Kievli futbolcular, antrenmanın basına kapalı kısmında ise Fenerbahçe maçının taktiği üzerinde durdu. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Dinamo Kiev, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dinamo Kiev, Fenerbahçe maçına hazır - Son Dakika

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SON DAKİKA: Dinamo Kiev, Fenerbahçe maçına hazır - Son Dakika
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