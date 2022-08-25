Menemen FK, Mertcan Açıkgöz'ü renklerine bağladı

DIŞ transferde son olarak Bedirhan Altunbaş'a imza attıran TFF 2'nci Lig Beyaz Grup Menemen FK, Mertcan Açıkgöz'ü de iki yıllığına renklerine bağladı. 23 yaşındaki kanat forvet, Beşiktaş altyapısında futbola başladı. Siyah-beyazlı ekibin U17, U19 ve U21 takımlarında görev yaptıktan sonra Eyüpspor ve Sarıyer'de oynayan Mertcan Açıkgöz, 2'nci Lig'de bugüne kadar 42 maça çıktı. Beşiktaş ile UEFA Youth League tecrübesi de yaşayan genç oyuncu, toplam 11 gole imza attı.

- İzmir