Diyadin\'de Voleybol Turnuvası Başladı

Spor

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde 16 takımdan oluşan kurumlar arası voleybol turnuvası başladı.

Diyadin Kaymakamlığı koordinesinde, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından organize edilen Kurumlar arası Voleybol turnuvası başladı.

Yoğun ilgi olAN turnuvada toplam 16 takım yarışacak. Hafta içi her gün Kapalı Spor Salonunda saat 17.30'da başlayacak olan karşılaşmayı Diyadinli vatandaşlar da takip edebilecek. - AĞRI