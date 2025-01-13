Ağrı'nın Diyadin ilçesinde 16 takımdan oluşan kurumlar arası voleybol turnuvası başladı.
Diyadin Kaymakamlığı koordinesinde, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından organize edilen Kurumlar arası Voleybol turnuvası başladı.
Yoğun ilgi olAN turnuvada toplam 16 takım yarışacak. Hafta içi her gün Kapalı Spor Salonunda saat 17.30'da başlayacak olan karşılaşmayı Diyadinli vatandaşlar da takip edebilecek. - AĞRI
Son Dakika › Spor › Diyadin'de Voleybol Turnuvası Başladı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?