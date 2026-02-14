Diyadin: Kadro Derinliği Sorun Oldu

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında 2-0 öne geçtiği maçta Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kalan Natura Dünyası Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Metin Diyadin, zorunlu değişiklikler nedeniyle skor üstünlüğünü koruyamadıklarını söyledi.

Diyadin, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, "Bugünkü karşılaşma, iki farklı maç gibiydi. İlk yarı tamamen bizim üstünlüğümüzde geçti. İkinci yarısı da tam tersi tamamen Çaykur Rizespor'un üstünlüğünde geçen bir maçtı. Doğal olarak da berabere bitti." dedi.

İkinci yarı oyundan düşmelerini zorunlu değişikliklere bağlayan Diyadin, şöyle devam etti:

"Oğulcan Ülgün, Koita gibi zorunlu değişiklikler, bizi geriye çok itti. Bunun sebebi, çıkan oyuncuların yerine aynı profilde oyuncunun elimizde çok olmaması, bu çok açık ve net. Daha önce de oyuncu değişikliklerini geç yapıyor gibi görünsek de bunun sebebinin ne olduğunu ben biliyordum zaten. Zorunlu olmazsa zaten 1-2 değişikliğin haricinde kolay kolay çok yapma taraftarı değilim. Çünkü kadro derinliğimizde bazı mevkilerde alternatif oyuncuların olmayışı, oyunsal olarak geriye gitmemize neden oluyor. 4-3-3 oynarken bir anda başka formasyona dönüyorsunuz. Önde de karşılamayı yapamadığınız zaman, rakibin oyun üstünlüğünü kabul etme gibi bir durum ortaya çıkıyor. Maç berabere de bitebilir, kötü sonuç da olabilir ama beni üzen, biraz da kızdıran taraf, zorunlu hamle yaptığımızda oyunsal olarak geriye gitmemiz."

Diyadin, sezon başında kadro planlamasında hataların yapıldığına işaret ederek, "Devre arasında da bazı yerlere takviye yapamadık. Bunların da Süper Lig'de zaman zaman böyle bedelini ödersiniz." diye konuştu.

Koita ve Oğulcan'ın arka adalelerinden sakatlandığının bilgisini veren Diyadin, "İnşallah ciddi bir şey yoktur. Çünkü ciddi anlamda kayıp olur. Bütün oyun formasyonumuzu da etkiler. Doktor, sağlık ekibi ne rapor verir, bakacağız. Eğer arka adale ciddiyse en az 2-3 hafta olmazlar. O da böyle kritik haftalarda bizi etkileyebilir." ifadelerini kullandı.

Diyadin, Niang ve Hanousek ile ilgili sorular üzerine ise şunları kaydetti:

"Niang'ın durumunu izah edeyim, herkes bilsin. Burada Bodrum FK ile oynadığımız kupa maçında hatırlarsanız bileğinden sakatlanıp çıkmıştı. Ardından 30 gün sonra Samsunspor maçına iki gün kala takımla antrenmana çıktı ve karşılaşmada 20 dakika süre aldı. Sonra Antalyaspor maçında 90 dakika süre aldı. Ondan sonra da 60 dakika görev aldı. Daha sonra da 1 hafta takımla antrenmana çıkmadı. Bir haftalık bölüm benim dışımda gelişen bir şey, (sakatlıktan) değil. Ondan sonra da bu hafta tekrar bizle beraber antrenmana çıktı. Hanousek ile ilgili ise oyun kurulumunda biz arkada 3'lü oynuyoruz. Bir de savunma yönü güçlü olmayan oyuncuyu özellikle savunma bölgesinde çok tercih etmiyorum. Antrenmanda olsun, maçta olsun çalışan, isteyen, istekli oyuncuyu tercih ediyorum."