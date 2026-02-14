Diyadin: Kadro Derinliği Sorun Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Diyadin: Kadro Derinliği Sorun Oldu

14.02.2026 19:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Metin Diyadin, Rizespor'la berabere kaldıkları maçta zorunlu değişikliklerin etkisini değerlendirdi.

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında 2-0 öne geçtiği maçta Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kalan Natura Dünyası Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Metin Diyadin, zorunlu değişiklikler nedeniyle skor üstünlüğünü koruyamadıklarını söyledi.

Diyadin, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, "Bugünkü karşılaşma, iki farklı maç gibiydi. İlk yarı tamamen bizim üstünlüğümüzde geçti. İkinci yarısı da tam tersi tamamen Çaykur Rizespor'un üstünlüğünde geçen bir maçtı. Doğal olarak da berabere bitti." dedi.

İkinci yarı oyundan düşmelerini zorunlu değişikliklere bağlayan Diyadin, şöyle devam etti:

"Oğulcan Ülgün, Koita gibi zorunlu değişiklikler, bizi geriye çok itti. Bunun sebebi, çıkan oyuncuların yerine aynı profilde oyuncunun elimizde çok olmaması, bu çok açık ve net. Daha önce de oyuncu değişikliklerini geç yapıyor gibi görünsek de bunun sebebinin ne olduğunu ben biliyordum zaten. Zorunlu olmazsa zaten 1-2 değişikliğin haricinde kolay kolay çok yapma taraftarı değilim. Çünkü kadro derinliğimizde bazı mevkilerde alternatif oyuncuların olmayışı, oyunsal olarak geriye gitmemize neden oluyor. 4-3-3 oynarken bir anda başka formasyona dönüyorsunuz. Önde de karşılamayı yapamadığınız zaman, rakibin oyun üstünlüğünü kabul etme gibi bir durum ortaya çıkıyor. Maç berabere de bitebilir, kötü sonuç da olabilir ama beni üzen, biraz da kızdıran taraf, zorunlu hamle yaptığımızda oyunsal olarak geriye gitmemiz."

Diyadin, sezon başında kadro planlamasında hataların yapıldığına işaret ederek, "Devre arasında da bazı yerlere takviye yapamadık. Bunların da Süper Lig'de zaman zaman böyle bedelini ödersiniz." diye konuştu.

Koita ve Oğulcan'ın arka adalelerinden sakatlandığının bilgisini veren Diyadin, "İnşallah ciddi bir şey yoktur. Çünkü ciddi anlamda kayıp olur. Bütün oyun formasyonumuzu da etkiler. Doktor, sağlık ekibi ne rapor verir, bakacağız. Eğer arka adale ciddiyse en az 2-3 hafta olmazlar. O da böyle kritik haftalarda bizi etkileyebilir." ifadelerini kullandı.

Diyadin, Niang ve Hanousek ile ilgili sorular üzerine ise şunları kaydetti:

"Niang'ın durumunu izah edeyim, herkes bilsin. Burada Bodrum FK ile oynadığımız kupa maçında hatırlarsanız bileğinden sakatlanıp çıkmıştı. Ardından 30 gün sonra Samsunspor maçına iki gün kala takımla antrenmana çıktı ve karşılaşmada 20 dakika süre aldı. Sonra Antalyaspor maçında 90 dakika süre aldı. Ondan sonra da 60 dakika görev aldı. Daha sonra da 1 hafta takımla antrenmana çıkmadı. Bir haftalık bölüm benim dışımda gelişen bir şey, (sakatlıktan) değil. Ondan sonra da bu hafta tekrar bizle beraber antrenmana çıktı. Hanousek ile ilgili ise oyun kurulumunda biz arkada 3'lü oynuyoruz. Bir de savunma yönü güçlü olmayan oyuncuyu özellikle savunma bölgesinde çok tercih etmiyorum. Antrenmanda olsun, maçta olsun çalışan, isteyen, istekli oyuncuyu tercih ediyorum."

Kaynak: AA

Metin Diyadin, Rizespor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Diyadin: Kadro Derinliği Sorun Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adalet Bakanı Akın Gürlek ilk kez canlı yayında: Meclis’teki olaylar beni üzdü Adalet Bakanı Akın Gürlek ilk kez canlı yayında: Meclis'teki olaylar beni üzdü
Süper Star Ajda, 80. yaşını kutladı Süper Star Ajda, 80. yaşını kutladı
Jhon Duran, Galatasaray dahil tam 24 kulübe önerildi Çıkan sonuç vahim Jhon Duran, Galatasaray dahil tam 24 kulübe önerildi! Çıkan sonuç vahim
Bakan Gürlek’ten “İBB duruşmaları TRT’den yayınlansın“ çağrılarına yanıt Bakan Gürlek'ten "İBB duruşmaları TRT'den yayınlansın" çağrılarına yanıt
Fenerbahçe yeni sezonda bombayı Richarlison ile patlatıyor Fenerbahçe yeni sezonda bombayı Richarlison ile patlatıyor
Teksas’ta dehşet evi: Evlatlık çocuklarını kafese kapatan anneye 80 yıl hapis Teksas'ta dehşet evi: Evlatlık çocuklarını kafese kapatan anneye 80 yıl hapis

19:58
Saadet Partisi lideri Arıkan’dan Haberler.com canlı yayınında açıklamalar
Saadet Partisi lideri Arıkan'dan Haberler.com canlı yayınında açıklamalar
19:14
İnci Taneleri’nin hayranlarını yıkacak haber
İnci Taneleri'nin hayranlarını yıkacak haber
18:57
Canlı anlatım Dev derbide karşılıklı goller var, tempo inanılmaz
Canlı anlatım! Dev derbide karşılıklı goller var, tempo inanılmaz
18:44
Türk donanması, Almanya’da
Türk donanması, Almanya'da
18:12
TFF Başkanı, Trabzonspor-Fenerbahçe maçına 61 plakalı araçla gitti
TFF Başkanı, Trabzonspor-Fenerbahçe maçına 61 plakalı araçla gitti
18:10
Adapazarı Belediye Başkanı Işıksu: Hakkımdaki iddialar planlı bir kumpasın parçası
Adapazarı Belediye Başkanı Işıksu: Hakkımdaki iddialar planlı bir kumpasın parçası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2026 20:37:54. #7.11#
SON DAKİKA: Diyadin: Kadro Derinliği Sorun Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.