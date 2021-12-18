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Diyarbakır Adaletspor futbol takımının şampiyonluk mücadelesi - Son Dakika

Diyarbakır Adaletspor futbol takımının şampiyonluk mücadelesi

18.12.2021 15:10
Diyarbakır Adaletspor futbol takımının şampiyonluk mücadelesi

Diyarbakır Adaletspor futbol takımı Başkanı Başsavcılık Özel Kalem Müdürü Metin Özkan, ligdeki hedeflerinin şampiyonluk olduğunu belirterek, "Kaliteli bir takımımız var bu sene ligde şampiyon olacağımıza inanıyoruz" dedi.

Diyarbakır Adalet spor futbol takımı Başkanı Başsavcılık Özel Kalem Müdürü Metin Özkan, ligdeki hedeflerinin şampiyonluk olduğunu belirterek, "Kaliteli bir takımımız var bu sene ligde şampiyon olacağımıza inanıyoruz" dedi.

Diyarbakır Adliyesi'nde Başsavcılık Özel Kalem Müdürlüğü görevini yürüten ve aynı zaman da Adaletspor Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı olan Metin Özkan, Adaletspor'un çok sıkı çalıştığına değinerek hedeflerinin ligi şampiyon olarak tamamlamak olduğunu söyledi. Adaletspor olarak üst üste şampiyonluklar alarak sürekli yükseleceklerini belirten Özkan, "Korona virüs pandemisinden dolayı birinci amatör liglerimiz önümüzdeki hafta sonu başlayacak bizim takım yaklaşık 3 aydır hazırlıklarını devam ettiriyor. Yaz, kış, yağmur, çamur demeden arkadaşlarımızın büyük bir emek sarf ederek çalışıyorlar. Bugüne kadar yaptığımız hazırlık maçlarında da başarılı oldular. Ligde de hedefimiz direk şampiyon olmak inşallah şampiyon olacağız. Çünkü bu kalitede bir takımımız var. Dolayısıyla bunu başaracağımıza inanıyoruz ve bu yılda şampiyon olursak üst üste iki şampiyonluğu yaşamış olacağız. Önümüzdeki sene de aynı hedef ile devam edeceğiz. Daha bir üst lige çıkmayı yani BAL liginde oynamayı düşünüyoruz. Nasip kısmet olursa emeğimizin karşılığını alacağız inşallah" diye konuştu.

"Sporcularımızın eğitimine de katkıda bulunuyoruz"

Adaletspor bünyesinde sporcularına yalnızca spor yaptırmadıklarını sporcularının eğitimlerine de destek olduklarını söyleyen Özkan, "Biz yaklaşık 3 yıl oldu kurulalı, o anlamda Diyarbakır'daki gençleri yani bizim meslektaşlarımızın dışında futbolda yetenekli olan, eğitime ihtiyacı olan, yetişmeye ihtiyacı olan spor anlamında onlara imkanlar sunup gelişimlerini sağlamak bununla birlikte biz akademiyi de kurduk. Aynı zamanda biz sporcularımızın ahlaklı, temiz ve dürüst olmasını istediğimiz için eğitimli sporcuları tercih ediyoruz. Eğitimini tamamlamamış olanların da eğitimini tamamlaması yönünde katkıda bulunuyoruz. Yani burada sahada mücadele ettiği kadar ileride hayatta da mücadele edebilecek gücü kazandırmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

"Mart ayında sosyal toplumu ilgilendirecek projeler sunacağız"

Adaletspor olarak sosyal toplumu ilgilendirecek projelerde hazırladıklarını anlatan Özkan, "Amatör liglerde maalesef imkanlar dahilinde şartlarımız çok zor. Çünkü kulübü kurduğunuz zaman dernek adı altında kurmanız gerekiyor. Dolayısıyla derneklerin her hangi bir gelirinin olma şansı yok. Bu sebeple gelir getirici hiç bir faaliyette bulunamıyoruz. Ancak işte sivil toplum örgütlerinin, iş adamlarının maddi bağış ve destekleriyle çocuklara imkanlar sunabiliyoruz. Tabi ileride üst liglere çıktığımız zaman dernekten çıkıp şirketleşmeyi düşünüyoruz. O zaman gelir getirici faaliyetlerimiz de olacaktır. Ama bizim nasip kısmet olursa Mart ayında sosyal toplumu ilgilendiren projelerimiz var onlar üzerine çalışıyoruz. Onları hayata geçirirsek, umuyorum projelerimiz Türkiye'de gündem olacaktır" dedi.

"Lige galibiyet ile başlamak istiyoruz"

Pazar günü oynayacakları ilk maçlarını kazanıp lige galibiyet ile başlayacaklarını da belirten Özkan, "Önümüzdeki ilk maçımız ayın 19'un da Pazar günü Dicle Gençlikspor ile olacaktır. Kısmet olursa lige iyi başlamak istiyoruz ve iyi bitirmek istiyoruz. Bunun dışında bu gençlere sahada kazanmaya öğrettiğimiz gibi hayatta da kazanmayı öğreteceğiz. Buda hayatta kazanmanın ilk adımı olacaktır" ifadelerini kullandı. - DİYARBAKIR

Diyarbakır Adaletspor futbol takımının şampiyonluk mücadelesi
Diyarbakır Adaletspor futbol takımının şampiyonluk mücadelesi

Metin Özkan, Diyarbakır, Şampiyon, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Diyarbakır Adaletspor futbol takımının şampiyonluk mücadelesi - Son Dakika Spor


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