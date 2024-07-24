Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi \'Sabah Sporları\' Programı Düzenliyor

Spor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi vatandaşların daha sağlıklı bir yaşam sürmesi için şehir merkezindeki 6 farklı noktada eğitmenler eşliğinde 'Sabah Sporları' programı düzenliyor.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından vatandaşların güne daha dinç başlaması ve daha sağlıklı olması için düzenlenen sabah sporu programları; Kent Meydanı, Tema Park, 75 Park, Anıt Park, Koşuyolu Parkı ve Park Orman olmak üzere 6 farklı mekanda yapılıyor.

Her noktada biri kadın, biri erkek olmak üzere iki eğitmenin vatandaşlara rehberlik ettiği program, 12 ay boyunca devam edecek. Hafta içi her gün 6.00-11.30 saatleri arasında devam eden etkinliğe, özellikle orta yaş gurubundan vatandaşlar katılıyor.

Önümüzdeki dönemlerde kentin dezavantajlı mahallelerindeki parklarda da sabah sporları etkinliğinin yapılacağını söyleyen Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkan Vekili Çetin Hasgümüş, "2014 yılında başlayan bu faaliyetler geçmiş dönemde sekteye uğratılsa da bürokratik bir takım sıkıntılara rağmen 1 Temmuz'dan itibaren yeniden başladı" dedi. - DİYARBAKIR