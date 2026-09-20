Diyarbakır'da Beşiktaş, Amed Sportif Faaliyetler karşısında ilk yarıyı 2-0 geride kapattı - Son Dakika
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Diyarbakır'da Beşiktaş, Amed Sportif Faaliyetler karşısında ilk yarıyı 2-0 geride kapattı

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Diyarbakır'da oynanan Trendyol Süper Lig 6. hafta maçında Amed Sportif Faaliyetler, Beşiktaş karşısında ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. Ev sahibinin golleri 13. dakikada Orban'dan, 22. dakikada Dia Saba'dan geldi; Beşiktaş ise Vlahovic'in pozisyonunda kaleci Lafont'u geçemedi.

Stat: Diyarbakır

Hakemler: Ali Şansalan, Anıl Usta, Mehmet Kısal

Amed Sportif Faaliyetler: Lafont, Bates, Dellova, Krasnic, Furkan Soyalp, Ballet, Umut Meraş, Raveloson, Muhammed Khalil, Dia Saba, Orban

Beşiktaş: Nübel, Murillo, Agbadou, Djalo, Rıdvan Yılmaz, Salih Özcan, Poku, Orkun Kökçü, Olaitan, İlhan Fakılı, Vlahovic

Goller: Dk. 13 Orban, Dk. 22 Dia Saba (Amed Sportif Faaliyetler)

Sarı Kartlar: Dk. 26 Muhammed Khalil, Dk. 33 Krasnic, Dk. 45+1 Ballet (Amed Sportif Faaliyetler), Dk. 38 İlhan Fakılı (Beşiktaş)

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Amed Sportif Faaliyetler-Beşiktaş mücadelesinin ilk yarısı, ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

9. dakikada sağ kanattan gelen Krasnic'in topla buluşturduğu Furkan Soyalp'ın şutunda, meşin yuvarlak kaleci Nübel'de kaldı.

13. dakikada Amed Sportif Faaliyetlerli oyuncuların kurduğu baskıyla topla buluşan Orban'ın sert vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0

18. dakikada Beşiktaş oyuncusu Orkun Kökçü'nün pasında topla buluşan Vlahovic'in kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda, kaleci Lafont topu kontrol etti.

22. dakikada Dia Saba, farkı 2'ye çıkardı. Takım arkadaşı Ballet'in pasıyla topla buluşan Dia Saba, sert bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-0

28. dakikada sol kanattan atağa çıkan Orkun Kökçü'nün kaleye doğru gönderdiği meşin yuvarlağı kaleci Lafont yumruklayarak uzaklaştırdı.

37. dakikada sahadaki sulama sistemlerinin devreye girmesi nedeniyle hakem oyunu bir süre durdurdu.

Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: AA
Trendyol Süper LigDiyarbakırBeşiktaşFutbolSporSon Dakika

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