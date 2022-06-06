Diyarbakır'da masa tenisi müsabakaları tamamlandı - Son Dakika
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Diyarbakır'da masa tenisi müsabakaları tamamlandı

06.06.2022 10:51
Diyarbakır'da masa tenisi müsabakaları tamamlandı

Anadolu Yıldızlar Ligi masa tenisi Diyarbakır il seçmeleri tamamlandı.

Anadolu Yıldızlar Ligi masa tenisi Diyarbakır il seçmeleri tamamlandı.

Kayapınar'da bulunan Şehit Polis Halit Gülser Spor Salonu'nda yapılan müsabakalara 40 sporcu katıldı. Müsabakalar sonucunda dereceye giren sporculara ödülleri Diyarbakır Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Abdulbaki Karabulut tarafından verildi. Erkek ve kızlarda ilk üçe giren sporcular, Diyarbakır'ı Van'da yapılacak grup müsabakalarında temsil etme hakkını kazandı. - DİYARBAKIR

Diyarbakır'da masa tenisi müsabakaları tamamlandı
Diyarbakır'da masa tenisi müsabakaları tamamlandı
Diyarbakır'da masa tenisi müsabakaları tamamlandı
Diyarbakır'da masa tenisi müsabakaları tamamlandı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Diyarbakır, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Diyarbakır'da masa tenisi müsabakaları tamamlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Diyarbakır'da masa tenisi müsabakaları tamamlandı - Son Dakika
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