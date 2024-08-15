Diyarbakır'da Yaz Kur'an Kursları Futbol Turnuvası Şampiyonu Belli Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Diyarbakır'da Yaz Kur'an Kursları Futbol Turnuvası Şampiyonu Belli Oldu

Diyarbakır\'da Yaz Kur\'an Kursları Futbol Turnuvası Şampiyonu Belli Oldu

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde düzenlenen Yaz Kur'an Kursları Futbol Turnuvası final maçında Hz. Hüseyin Camii takımı, Çarşı Camii takımını 2-0 mağlup ederek şampiyon oldu. Turnuvaya 14 takım ve 168 öğrenci katıldı. Final maçının ardından kupa ve madalya takdimi yapıldı.

15.08.2024 12:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'da Çermik İlçe Müftülüğünce düzenlenen Yaz Kur'an Kursları Futbol Turnuvası final maçında Çarşı Camii takımını 2-0 mağlup eden Hz. Hüseyin Camii takımı şampiyon oldu.

Gençlerin manevi, fiziksel ve ruhsal gelişimlerini sağlamak amacıyla düzenlen turnuvaya 14 takım ve 168 öğrenci katıldı.

Çermik Kaymakamı Adem Karataş, İlçe Müftüsü Burhan Kızılarslan ve görevlilerin katıldığı final maçının akabinde kupa ve madalya takdimi yapıldı.

Müftü Kızılarslan, yaz Kur'an kursları arası futbol turnuvasına atılım sağlayan öğrencilere, hocalara ve emeği geçen herkese teşekkür ettiklerini söyledi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Çermik, Futbol, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Diyarbakır'da Yaz Kur'an Kursları Futbol Turnuvası Şampiyonu Belli Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:16 Makam arasıyla insan kaçakçılığı yapan tuğgeneral, Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edildi Makam arasıyla insan kaçakçılığı yapan tuğgeneral, Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi
12:05 Tunç Soyer, CHP’ye genel başkan olmak istediği iddialarını doğruladı Tunç Soyer, CHP'ye genel başkan olmak istediği iddialarını doğruladı
11:44 HGS ücretlerine dev zam Yeni tarife pazartesi gününden itibaren geçerli olacak HGS ücretlerine dev zam! Yeni tarife pazartesi gününden itibaren geçerli olacak
10:16 Maymun çiçeği sadece dokunarak mı bulaşıyor, belirtileri neler İşte tüm merak edilenler Maymun çiçeği sadece dokunarak mı bulaşıyor, belirtileri neler? İşte tüm merak edilenler
10:00 Sokak röportajı sırasında söyledikleri nedeniyle tutuklanan Dilruba, sessizliğini bozdu Sokak röportajı sırasında söyledikleri nedeniyle tutuklanan Dilruba, sessizliğini bozdu
18:44 16 terör eyleminin talimatını veren kırmızı kategorideki terörist etkisiz hale getirildi 16 terör eyleminin talimatını veren kırmızı kategorideki terörist etkisiz hale getirildi
17:57 Atla kaçan firari hükümlüye nefes kesen operasyon Atla kaçan firari hükümlüye nefes kesen operasyon
17:42 İzinli çıktığı cezaevine geri dönmeyen firari denizin ortasında yakalandı İzinli çıktığı cezaevine geri dönmeyen firari denizin ortasında yakalandı
17:38 İYİ Parti’den AK Parti’ye geçen Seyithan İzsiz: Tekrardan yuvamda olmanın mutluluğunu yaşıyorum İYİ Parti'den AK Parti'ye geçen Seyithan İzsiz: Tekrardan yuvamda olmanın mutluluğunu yaşıyorum
17:18 Hüngür hüngür ağlayarak girdiği cezaevinde yaptıklarıyla “Hanımağa“ oldu Hüngür hüngür ağlayarak girdiği cezaevinde yaptıklarıyla "Hanımağa" oldu
17:18 Fransa’da 2 savaş uçağı havada çarpıştı Fransa'da 2 savaş uçağı havada çarpıştı
17:14 Canlı yayında deniz aslanları tarafından öpülen kadın muhabir gülme krizine girdi Canlı yayında deniz aslanları tarafından öpülen kadın muhabir gülme krizine girdi
16:41 Yaralılar konuştu Maskeli saldırganın bıçağı saplarken söyledikleri insanı çıldırtır Yaralılar konuştu! Maskeli saldırganın bıçağı saplarken söyledikleri insanı çıldırtır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2024 12:58:04. #1.13#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da Yaz Kur'an Kursları Futbol Turnuvası Şampiyonu Belli Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement