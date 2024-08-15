Diyarbakır\'da Yaz Kur\'an Kursları Futbol Turnuvası Şampiyonu Belli Oldu

Spor

Diyarbakır'da Çermik İlçe Müftülüğünce düzenlenen Yaz Kur'an Kursları Futbol Turnuvası final maçında Çarşı Camii takımını 2-0 mağlup eden Hz. Hüseyin Camii takımı şampiyon oldu.

Gençlerin manevi, fiziksel ve ruhsal gelişimlerini sağlamak amacıyla düzenlen turnuvaya 14 takım ve 168 öğrenci katıldı.

Çermik Kaymakamı Adem Karataş, İlçe Müftüsü Burhan Kızılarslan ve görevlilerin katıldığı final maçının akabinde kupa ve madalya takdimi yapıldı.

Müftü Kızılarslan, yaz Kur'an kursları arası futbol turnuvasına atılım sağlayan öğrencilere, hocalara ve emeği geçen herkese teşekkür ettiklerini söyledi. - DİYARBAKIR