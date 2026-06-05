Diyarbakırlı Genç Sporculardan Gurur Verici Başarı - Son Dakika
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Diyarbakırlı Genç Sporculardan Gurur Verici Başarı

Diyarbakırlı Genç Sporculardan Gurur Verici Başarı
05.06.2026 11:08
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Nehir Aytulun, WAKO Dünya Kupası'nda şampiyon oldu; Nesrin Yazar ise milli takıma seçildi.

Antalya'da düzenlenen WAKO World Cup Şampiyonası'nda 48 kilo Genç Bayanlar Full Contact kategorisinde mücadele eden lise öğrencisi Nehir Aytulun, dünya kupası şampiyonu olarak Diyarbakır'a büyük gurur yaşattı. Aynı okulun öğrencisi Nesrin Yazar ise karate branşında milli takıma seçilerek milli sporcu unvanı kazandı. Başarılı öğrenciler, okullarında arkadaşları tarafından alkışlarla karşılandı.

13-17 Mayıs 2026 tarihleri arasında Antalya'da gerçekleştirilen WAKO World Cup Şampiyonası'nda Diyarbakırlı sporcular önemli başarılara imza attı. Nehir Aytulun, 48 kilogram Genç Bayanlar Full Contact kategorisinde rakiplerini geride bırakarak dünya kupası şampiyonu oldu. Aynı okulun öğrencisi Nesrin Yazar da karate branşındaki başarılı performansıyla milli takıma seçilerek milli sporcu unvanı kazandı. Yazar, önümüzdeki dönemde yurt dışında düzenlenecek organizasyonlarda Diyarbakır'ı ve Türkiye'yi temsil edecek. Elde ettikleri başarıların ardından okullarına dönen iki sporcu, arkadaşları ve öğretmenleri tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı. Sınıfa giriş yapan Nehir Aytulun ve Nesrin Yazar, arkadaşlarının alkışları arasında yerlerini alırken, duygu dolu anlar yaşandı.

Okul yönetimi ve öğretmenler, genç sporcuların elde ettiği başarıların diğer öğrencilere de ilham kaynağı olduğunu belirterek, Nehir Aytulun ve Nesrin Yazar'ı tebrik etti ve onlara çiçek takdim edildi. Genç sporcuların başarıları, Diyarbakır'da eğitim ve spor camiasında gururla karşılandı. 3 yıldır sporla uğraşan Nehir Aytulun, 48 kilogram Genç Bayanlar Full Contact kategorisinde dünya kupası şampiyonu olduğunu söyledi. Aytulun, "Spora sınıf arkadaşımın yönlendirmesiyle başladım. Şuan aktif olarak düzenli spor yapıyorum. 4 dünya üçüncülüğüm, Türkiye ikinciliğim ve sayısız bölge şampiyonluklarım var. Ayrıca kick boks dışında başka branşlarda da birinciliklerim var. Antalya'da düzenlenen WAKO World Cup Şampiyonasında dünya birincisi oldum. Öncelikle antrenörlerime, aileme, okulumdaki öğretmenlerim olmak üzere yanımda olan herkese teşekkür ederim" dedi.

Hedefte olimpiyatlar var

10 yıldır karate sporu ile ilgilenen ve milli sporcu olan Nesrin Yazar ise Diyarbakır'ı ve Türkiye'yi temsil edeceği için çok mutlu olduğunu söyledi. Yazar, "Bölge birinciliklerim var, il birinciliklerim var, Türkiye beşinciliğim var ve en son gittiğim Bartın Türkiye şampiyonasında beşinci olduğum için Türk milli takım seçmelerine hak kazandım ve oradan da birincilikle ayrıldığım için Sırbistan'da yapılan Avrupa Şampiyonasına gittim ve milli sporcu oldum. Diyarbakır'ı ve Türkiye'yi Avrupa'da temsil edeceğim için çok heyecanlıyım. Çok mutluyum bu gururu yaşattığım için. Hedefim Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokuluna gitmek. Beden eğitimi öğretmeni olmak ve antrenörlük yapıp kendi öğrencilerimi yetiştirmek istiyorum ve Olimpiyat şampiyonalarına katılmayı hedefliyorum. Bunun için hazırlanıyorum" diye konuştu.

Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Ali Şimşek, öğrencileri ile gurur duyduğunu ifade ederek şunları söyledi:

"Öncelikle kızımız Antalya'da düzenlenen WAKO World Cup Şampiyonasında dünya birinciliğini aldı. 48 kilo Genç Bayanlar Full Contact kategorisinde başarılı oldu. Bizi çok gururlandırdı, çok sevindirdi. Okul olarak öğretmenlerimizle, öğrencilerimizle, yöneticilerimizle, velilerimizle bu mutluluğu beraber yaşadık. Ayrıca bir öğrencimizde Türkiye milli takımına seçildi. Milli unvan kazandı. Bizleri, Diyarbakır'ı dünyada yurt dışında temsil edeceği için çok mutluyuz. Ömrümüze ömür kattılar. Bundan sonraki yaşantılarında onlara başarılar diliyorum. Yönetim Kurulu Başkanımız Reşit Barış ve tüm ailesine teşekkür ediyoruz. Hepsinin emeği var bu başarıda. Emeği geçen bütün herkese saygı ve sevgilerimi iletiyorum."

Sağlık Lisesi Müdürü Ömer Büyükhan da 2 öğrencisiyle de gurur duyduğunu aktardı. Büyükhan, "2 öğrencimizde uluslararasında yaptıkları mücadelelerde göstermiş oldukları başarılarından dolayı tebrik ediyoruz. Müsabakalar öncesinde çocuklarımızın moral ve motivasyon olarak hazır tutmak için ilimizin yöneticileriyle bir araya getirdik. Onların hayır dualarını ve başarı temennilerini aldık. Öğrencilerimize, ailelerine teşekkür ediyoruz. Bu başarıda emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Yönetim Kurulu Başkanımız Reşit Barış'a da çok teşekkür ediyoruz. Bu öğrencilere göstermiş olduğu maddi ve manevi desteklerden dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Diyarbakırlı Genç Sporculardan Gurur Verici Başarı - Son Dakika

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