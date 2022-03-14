Diyarbakırlı güreşçilerin büyük başarısı - Son Dakika
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Diyarbakırlı güreşçilerin büyük başarısı

14.03.2022 11:45
Diyarbakırlı güreşçilerin büyük başarısı

Ata sporu güreşte ulusal başarılar gelmeye başladı.

Ata sporu güreşte ulusal başarılar gelmeye başladı. Diyarbakırlı sporcular, artık güreşte de adını duyuruyor. Milli antrenör İbrahim Yorulmaz'ın öncülüğünde oluşturulan ekipler, katıldıkları müsabakalarda önemli dereceler elde etti.

Önce Tekirdağ Çorlu sonra Balıkesir'de yapılan Türkiye şampiyonasına katılan Diyarbakırlı sporcular önemli dereceler elde ederek kente döndü. Yurdum Gençlikspor Kulübü Milli Antrenörü İbrahim Yorulmaz, Diyarbakır'da çok yetenekli gençlerin olduğunu ve bunu elde ettikleri başarılarla gösterdiklerini söyledi. Yorulmaz, kulüp başkanları Aydın Çetin önderliğinde güreş sporunda önemli aşıklar artıklarını belirterek, kısa sürede attıkları adamlar ve ortaya koydukları somut gelişmelerle güreş sporunu Diyarbakır'da etkinleştirdiklerini kaydetti. Kısa sürede çok iş yaptıklarını belirten Yorulmaz, "Yetenekli sporculardan oluşturduğumuz ekiplerimizle çok iyi çalıştık ve müsabakalara hazır hale geldik. Sonra iki önemli şampiyonaya katılarak Türkiye'yi temsil ettik. 8-9 Ocak tarihinde önce Tekirdağ Çorlu'da yapılan U23 Kadınlar Türkiye Şampiyonasına katıldık. 59 kiloda Halime Polat, 65 kiloda Songül Alpkaya ve 76 kiloda Melike Közgün Türkiye üçüncüsü oldular. 8-12 Mart tarihleri arasında Balıkesir'de gerçekleşen U17 ve U20 Kadınlar Türkiye Şampiyonasına ise üç madalya aldık. U17'de 46 kiloda mindere çıkan Büşranur Özmez Türkiye birincisi olarak, Türkiye'yi Avrupa Şampiyonasında temsil etme hakkını elde etti. U20 müsabakalarında mindere çıkan iki sporcumuzdan Songül Alpkaya 65 kiloda, Melike Közgün ise 76 kiloda bronz madalya elde etti. Çok önemli bu iki şampiyonada elde edilen dereceler bizleri hem sevindirdi hem de gelecek için umutlandırdı. Hedefimiz bundan sonra daha büyük başarılara imza atmak ve Diyarbakır'ı en iyi şekilde temsil etmek olacaktır. Bana ve sporcularıma her türlü desteği verem başkanımız Aydın Çetin'e teşekkür ediyorum"dedi.

Çetin'den tebrik ve teşekkür

Yurdum Gençlikspor Kulüp Başkanı Aydın Çetin de, güreş sporunda önemli başarılar ele etmeye başladıklarını aktararak, "Sporcularımızı ve antrenörümüz İbrahim Yorulmaz'ı öncelikle tebrik ediyorum. Bizlere bu gurur yaşattıkları için onları yürekten kutluyorum. Elde edilen bu başarılar bizlere doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Güreşe daha fazla ilgi göstereceğiz ve sporcularımızın her zaman yanında olacağız. Umarım çok büyük sporcuların Diyarbakır'da yetişmesine vesile oluruz" diye konuştu. - DİYARBAKIR

Diyarbakırlı güreşçilerin büyük başarısı
Diyarbakırlı güreşçilerin büyük başarısı

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Diyarbakır, Balıkesir, Türkiye, Aydın, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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