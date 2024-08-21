Diyarbakırlı Zührenaz Dikici Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası\'nda Altın ve Bronz Madalya Kazandı

Spor

Moldova'da düzenlenen Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda, yıldızlar kategorisinde 55 kilo sıkletinde yarışan Diyarbakırlı Zührenaz Dikici, sol kolda dünya şampiyonu olarak altın madalya, sağ kolda ise bronz madalya kazanarak memleketine döndü.

Silvan ilçesinde yaşayan 15 yaşındaki Zührenaz Dikici, Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda 55 kiloda dünya birincisi oldu. Finale kalan Dikici, Slovakyalı rakibi ile karşı karşıya geldi. Yapılan müsabakalarda rakibini yenen Diyarbakırlı Zührenaz, sol kolda dünya şampiyonu oldu, sağ kolda ise bronz madalya aldı.

Öte yandan Dikici bir süre önce Slovakya'da düzenlenen Avrupa şampiyonluğunda iki tane altın madalya almıştı. - DİYARBAKIR