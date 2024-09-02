Djalma Silva Göztepe\'nin galibiyetin mimarı oldu

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Göztepe ile Bodrum FK arasında oynanan müsabakada 1 gol, 1 asistlik performans sergileyen sarı-kırmızılıların sol bek oyuncusu Djalma Silva, taraftarın gözdesi oldu.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında oynanan Bodrum FK maçında 2-0'lık galibiyet elde eden Göztepe'de, Djalma Silva gösterdiği performansıyla beğenileri topladı. 16. dakikada Romulo'ya asist yapan Brezilyalı futbolcu, 41. dakikada da farkı ikiye çıkran golü kaydetmeyi başardı. Sarı-kırmızılı formayla 4 maça çıkan 29 yaşındaki sol bek, bu süreçteki ilk gol ve asist katkısını vermiş oldu. Göztepeli taraftarlar da sosyal medyada yaptıkları yorumlarla Djalma Silva'nın galibiyetin mimar isimlerinden birisi olduğunu vurgularken, gösterdiği performanstan dolayı da çok etkilendiklerini dile getirdi.

Öte yandan yaz transfer döneminde Güney Kıbrıs Rum ekiplerinden AEL Limassol'den transfer edilen Djalma Silva, sarı-kırmızılılar ile 1+1 yıllık sözleşme imzalamıştı. - İZMİR