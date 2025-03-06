Djiku, Fenerbahçe'de İlk Golünü Attı

Spor

Fenerbahçe'de, Rangers karşısında tek golü atan Alexander Djiku bu sezon ilk golünü attı.

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Fenerbahçe, konuk ettiği İskoç temsilcisi Rangers'a 3-1 mağlup oldu. Sarı-lacivertlilerde golü atan Alexander Djiku ilk gol sevincini yaşadı. Mücadeleye yedek kulübesinde başlayan Djiku, 16. dakikada sakatlık yaşayan Çağlar Söyüncü'nün yerine oyuna girdi. Djiku, 30. dakikada köşe vuruşu sonrası ceza sahası içinde yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi.

Bu sezon sakatlıklar nedeniyle birçok maçta takımdan uzak kalan Djiku, Trendyol Süper Lig'de 18 maçta görev yaparken, UEFA Avrupa Ligi'nde 7 maçta süre aldı. Ganalı futbolcu bu sezonki ilk golünü kaydetmiş oldu. - İSTANBUL