Djiku\'nun derbi paylaşımı olay oldu

Fenerbahçe'nin Süper Kupa finalinde Galatasaray karşısında 1-0 öne geçmesi, tribünlerde büyük sevinç yaratırken sosyal medyada da yankı buldu. Sarı-lacivertlilerin eski futbolcusu Alexander Djiku, golün ardından yaptığı paylaşım ile dikkatleri üzerine çekti.

"6 VE SARI KALP" NOTU GÜNDEM OLDU

Djiku'nun, Fenerbahçe'nin öne geçtiği anın ardından sosyal medya hesabından "6" ve "sarı kalp" emojisiyle yaptığı paylaşım, kısa sürede binlerce etkileşim aldı. Paylaşımın hızla yayılmasıyla birlikte taraftarlar arasında yorumlar da peş peşe geldi.

SOSYAL MEDYADA VİRAL OLDU

Paylaşım, kısa süre içinde sosyal medyada viral olurken Fenerbahçeli taraftarlar Djiku'nun mesajını "takıma destek" olarak yorumladı. Bazı kullanıcılar ise paylaşımın anlamına dair farklı yorumlarda bulundu.