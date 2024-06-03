Djokovic, Cerundolo'yu yenerek çeyrek finale yükseldi - Son Dakika
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Spor

Djokovic, Cerundolo'yu yenerek çeyrek finale yükseldi

Djokovic, Cerundolo\'yu yenerek çeyrek finale yükseldi

Fransa Açık'ta (Roland Garros) erkeklerin 1 numaralı seribaşı Novak Djokovic, Francisco Cerundolo'yu 3-2 yenerek çeyrek finale yükseldi. Djokovic, sakatlık yaşadığı maçta zorlanmasına rağmen galip geldi. Diğer 4. tur maçında Alex de Minaur, Daniil Medvedev'i mağlup ederek çeyrek finale çıktı. Tek kadınlarda ise Aryna Sabalenka ve Elena Rybakina çeyrek finale yükseldi.

03.06.2024 22:33
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Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) erkeklerin 1 numaralı seribaşı Novak Djokovic, Francisco Cerundolo'yu 3-2 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Başkent Paris'te düzenlenen turnuvanın 9. günündeki tekler maçlarından 6'sı tamamlandı.

Tek erkeklerde 2023'te dahil 3 şampiyonluğu bulunan Djokovic ile 23 numaralı seribaşı Cerundolo, 4. turda karşılaştı. İlk seti 6-1 kazanan Djokovic, bacağındaki sakatlık yüzünden tıbbi mola almak zorunda kaldığı 2. seti 7-5 kaybetti.

Cerundolo, sakatlığından dolayı zorlanan Djokovic karşısında 3. seti de alarak 2-1 öne geçti. Fakat Djokovic, sonraki setleri 7-5 ve 6-3'lük skorla hanesine yazdırarak 4 saat 39 dakika sonunda korttan galip ayrıldı.

Erkeklerdeki diğer 4. tur maçında Alex de Minaur (11 numaralı seribaşı), Daniil Medvedev'i (5) 4-6, 6-2, 6-1 ve 6-3'lük setlerle 3-1 mağlup etti.

Sabalenka ve Rybakina çeyrek finalde

Tek kadınlarda Aryna Sabalenka (2) ve Elena Rybakina (4) yollarına devam etti. Sabalenka, Emma Navarro'yu (22), Rybakina da Elina Svitolina (15) 2-0'lık skorla geçerek son 8 isim arasına girdi.

Jasmine Paolini (12), Elina Avanesyan'ı 2-1, Mirra Andreeva ise Varvara Gracheva 2-0 yenerek tur atladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Djokovic, Cerundolo'yu yenerek çeyrek finale yükseldi - Son Dakika

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