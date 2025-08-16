Doğa Açıkgöz Türkiye Şampiyonu

Eskişehir'den Anadolu Yıldızları Türkiye Finali'ne katılan Doğa Açıkgöz, 54 kilogram kumitede Türkiye şampiyonu oldu.
Anadolu Yıldızları Türkiye Finali, 14-17 Ağustos 2025'te tarihleri arasında Konya'nın Kulu ilçesinde düzenlendi. Finale, Eskişehir'den genç sporcu Doğa Açıkgöz katılım gösterdi. Açıkgöz, 54 kilogram kumitede Türkiye şampiyonu olma başarısı gösterdi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri, genç sporcuyu tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - ESKİŞEHİR
