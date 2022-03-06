Doğa tutkunları gece yürüyüşünde - Son Dakika
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Doğa tutkunları gece yürüyüşünde

06.03.2022 11:52
Doğa tutkunları gece yürüyüşünde

Eskişehirli doğa tutkunları, çevre bilinci oluşturmak için Karacahisar Kalesi yakınlarındaki ormanlık alanda 8 kilometrelik gece yürüyüşü yaptı.

Eskişehirli doğa tutkunları, çevre bilinci oluşturmak için Karacahisar Kalesi yakınlarındaki ormanlık alanda 8 kilometrelik gece yürüyüşü yaptı.

Eskişehir Doğa Aktiviteleri Grubu (ESDAG) üyeleri sportif faaliyetler ve topluma çevre bilinci aşılamak amacıyla yürüyüşlere devam ediyor. Son olarak Karacahisar Kalesi yakınlarındaki ormanlık alanda gece yürüyüşü yapan grup, 8 kilometrelik parkuru tamamladı. Kafa fenerleriyle, çamurlu zemin, kar yağışı ve soğuk havaya rağmen yürüyen 50 katılımcı, hafta sonunu spor yaparak geçirdi. Yürüyüşün ardından çay ve kahve eşliğinde şehir manzarasını izleyen doğa tutkunları, 2 saat süren etkinliği tamamladı. - ESKİŞEHİR

Doğa tutkunları gece yürüyüşünde
Doğa tutkunları gece yürüyüşünde
Doğa tutkunları gece yürüyüşünde

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Karacahisar, Eskişehir, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Doğa tutkunları gece yürüyüşünde - Son Dakika


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