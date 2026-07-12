Doğan Alemdar: Beşiktaş için mücadele edeceğim - Son Dakika
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Doğan Alemdar: Beşiktaş için mücadele edeceğim

Doğan Alemdar: Beşiktaş için mücadele edeceğim
12.07.2026 17:59
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Beşiktaş'ın yeni kalecisi Doğan Alemdar, Nübel ile rekabetin başarı getireceğini belirtti.

Beşiktaş'ın Başakşehir'den transfer ettiği 23 yaşındaki kaleci Doğan Alemdar, Alman file bekçisi Alexander Nübel ile rekabetlerinin siyah-beyazlı takıma başarı getireceğini söyledi.

Genç file bekçisi, Slovakya Olimpiyat Antrenman Merkezi'nde akşam idmanı öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Transferinden dolayı çok mutlu olduğunu dile getiren Doğan, "Çok heyecanlıyım. Bunu sizler de hissediyorsunuzdur. Beşiktaş forması altında elimden geldiğince sahada en iyi şekilde her şeyimi vermek için mücadele edeceğim. Takım arkadaşlarıma yardımcı olacağım. Burada olmaktan gururlu ve mutluyum. İnşallah hikayenin sonu da güzel olur." ifadelerini kullandı.

Siyah-beyazlı takımın kadrosuna kattığı Alman kaleci Alexander Nübel ile rekabetlerine ilişkin bir soruya Doğan, "Nübel çok önemli bir isim. Almanya'da futbol oynadı, buraya geldi. Ben de Türk doğumlu olarak burada mücadele ediyorum, Beşiktaş'a geldik. İkimiz de aynı anda geldik. Bence iki taraf için de çok güzel olacak. Çünkü ortada bir rekabet var. Bu rekabet de her zaman başarı getirmiştir. İnşallah Beşiktaş'ımızın başarısı için çok güzel rekabet ortamı oluşacağına inanıyorum." cevabını verdi.

Doğan Alemdar, "80 numaralı" formayı tercih etme sebebiyle ilgili ise şunları kaydetti:

"Benim için özel anlamı var. Annemin doğum tarihi. Başakşehir'de o forma numarasını almıştım. Önceki sezonda da Rennes'de o forma numarasını almıştım ama kalamamıştım. Ailem, annem benim için çok değerli. Benim için önemli bir numara."

Troyes'den eski takım arkadaşı Junior Olaitan ile Beşiktaş'a gelmeden önce konuştuklarını anlatan genç kaleci, "Diğer takım arkadaşlarım gibi Olaitan da bana mesaj attı. İlk haberi aldığında büyük ihtimalle o da çok mutlu oldu. Buradan biraz ortamdan bahsetti. Büyük bir camia olduğunu zaten ben biliyorum. Ondan da bahsetti. Geçmişte de güzel bir arkadaşlığımız vardı. İnşallah birlikte güzel başarılara imza atarız." değerlendirmesinde bulundu.

Siyah-beyazlı taraftarlardan etkilendiğini belirten Doğan Alemdar, "Daha öncesinde Beşiktaş'a karşı pandemi döneminde forma giymiştim. Sonrasında Başakşehir'e transfer olduğum zaman o sıra tribündeydim. Taraftar beni çok etkilemişti. İnşallah elimden gelenin en iyisini verip taraftarlarımızla birlikte mutlu bir son yaşarız." diyerek konuşmasını tamamladı.

Kaynak: AA

Doğan Alemdar, Beşiktaş, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Doğan Alemdar: Beşiktaş için mücadele edeceğim - Son Dakika

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