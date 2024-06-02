Doğan Alemdar ve Ahmetcan Kaplan, Ümit Milli Takımı\'nda İskoçya maçında forma giyecek

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A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) geniş aday kadrosunda bulunan Doğan Alemdar ve Ahmetcan Kaplan, yarın akşam İstanbul'da özel maçta İskoçya ile karşılaşacak Ümit Milli Takımı'nın müsabaka kadrosuna alındı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Doğan Alemdar ve Ahmetcan Kaplan, Ümit Milli Takımı'ndaki görevlerini tamamlamadıktan sonra İtalya ile Türkiye arasında oynanacak özel maçın ardından A Milli Takımı'nın kampına dahil olacak.