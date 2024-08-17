Spor

Kayseri Süper Amatör Küme'nin yeni ekiplerinden Döğerspor Antrenör İlhan Mavitaş ile anlaştı.

2024 - 2025 sezonunda Kayseri Süper Amatör Küme'de mücadele edecek olan Döğerspor yeni sezon için kolları sıvadı. Yeni sezon öncesi büyük bir yapılanmaya giden Döğerspor ilk sezonunda başarılı olmak istiyor. Tarihinde ilk kez Süper Amatör Küme'de mücadele edecek olan Döğerspor, Antrenör İlhan Mavitaş'ı takımın başına getirdi. Mavitaş'ın yardımcılığına ise genç ve Antrenör Mehmet Akpınar getirildi.

Döğerspor Başkanı Kamil Ulu yaptığı açıklamada; "Süper Amatör Küme'de mücadele edecek olan takımımız antrenör İlhan Mavitaş ve Mehmet Akpınar ile anlaşma sağlamış bulunmaktayız. Yakın zamanda armamız için savaşacak yeni transferlerimiz de sizlerle paylaşacağız. Takımımız bundan sonrasında kendilerine emanettir, inancımız tamdır. Hayırlı, uğurlu olsun" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ